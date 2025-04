Du 28 avril au 4 mai, les recettes du Biscuit sourire sont versées à plus de 600 organismes caritatifs et communautaires locaux sélectionnés par les propriétaires de restaurant Tim Hortons au Canada .





. L'an dernier, la campagne a permis de recueillir 18,8 millions de dollars grâce à la générosité des invités de Tim. Depuis la première campagne du Biscuit sourire en 1996, plus de 129 millions de dollars ont été recueillis au Canada et aux États-Unis.

TORONTO, le 21 avril 2025 /CNW/ - L'emblématique campagne du Biscuit sourire de Tim Hortons est de retour du 28 avril au 4 mai. Les recettes sont versées à plus de 600 organismes caritatifs et communautaires au Canada, choisis par les propriétaires de restaurant Tim Hortons.

« Chaque année, la campagne du Biscuit sourire permet aux propriétaires de restaurant Tim Hortons de tout le Canada, à leurs employés et à leurs invités d'avoir un impact incroyable sur leurs communautés », a déclaré le président de Tim Hortons, Axel Schwan.

La semaine du Biscuit sourire est de retour le 28 avril chez Tim Hortons, et la totalité des recettes va à des organismes caritatifs et communautaires locaux La semaine du Biscuit sourire est de retour le 28 avril chez Tim Hortons, et la totalité des recettes va à des organismes caritatifs et communautaires locaux (Groupe CNW/Tim Hortons)

« L'an dernier, nous avons pu recueillir 18,8 millions de dollars grâce à la générosité de nos invités. Nous invitons tous les Canadiens à visiter nos restaurants pour soutenir la campagne du Biscuit sourire. C'est une façon délicieusement accessible d'avoir un impact positif dans nos communautés et c'est l'un des moments les plus agréables et inspirants de l'année pour les amateurs de Tim. »

Cette année, le Biscuit sourire sera un nouveau biscuit aux brisures de chocolat amélioré, recouvert de fondant rose et bleu représentant un sourire.

Pour appuyer la campagne et soutenir des organismes caritatifs et communautaires locaux, vous pouvez acheter des Biscuits sourire à votre restaurant Tim Hortons préféré ou en commander sur l'appli Tim.

Nouveauté cette année, vous pourrez aussi vous procurer l'adorable peluche réversible du Biscuit sourire, dont toutes les recettes nettes vont à des organismes caritatifs et communautaires locaux. Pour commander à l'avance une grande quantité de Biscuits sourire, vous pouvez remplir un formulaire de commande dans un restaurant Tim.

Pour consulter la liste intégrale des groupes caritatifs et communautaires soutenus par la campagne annuelle du Biscuit sourire de Tim Hortons, rendez-vous au www.timhortons.ca/biscuit-sourire.

