TORONTO, le 18 mai 2023 /CNW/ - L'événement annuel de la Semaine de la sécurité nautique aura lieu partout au Canada du 20 au 26 mai 2023. L'objectif de l'initiative, menée par le Conseil canadien de la sécurité nautique (CCSN) de pair avec ses partenaires, c'est de promouvoir les pratiques sécuritaires et responsables de nautisme.

À quiconque pourra pratiquer du nautisme cette long week-end, le Conseil canadien de la sécurité nautique (CCSN) souhaite rappeler que vous gardez à l’esprit les 5 messages clés du CCSN pour rester en sécurité sur l’eau… dès maintenant, puis pendant la saison! Le nautisme est un loisir qu’apprécient beaucoup de Canadiens. Par sa nature, il offre la manière idéale de profiter du grand air. (Groupe CNW/Conseil canadien de la sécurité nautique)

Le nautisme au Canada, c'est ÉNORME. Plus de 16 millions d'adeptes canadiens font de la navigation de plaisance et le nombre, poussé par la COVID-19, a considérablement augmenté, soit en pourcentages à deux chiffres de l'ordre de 20, 30, voire 40 % selon certains. Ainsi, en raison de la COVID-19, les marchands de matériel nautique ont fait état d'étagères vides et d'inventaires épuisés d'embarcations neuves et d'occasion puisque de nombreuses personnes, nouvellement acquises au nautisme, ont fait des achats et s'aventurent sur l'eau pour la première fois. L'impact sur le nombre d'incidents nautiques est assez révélateur. Les Centres conjoints de coordination des opérations de sauvetage partout au pays signalent une augmentation considérable des incidents de recherche et sauvetage sur l'eau. Notamment, la navigation de plaisance a connu une augmentation de 32,7 % du nombre d'incidents nautiques en 2021 par rapport à l'avant-COVID de 2019.

Ces nouveaux adeptes, de pair avec ceux d'expérience, rendent la Semaine de la sécurité nautique de cette année particulièrement cruciale alors que s'amorce une nouvelle saison de nautisme.

Pour aider les adeptes à se concentrer sur ce qui est important, le CCSN et ses partenaires font la promotion de cinq messages-clés de sécurité nautique, lesquels ciblent les incidents les plus courants, à savoir :

Portez votre gilet de sauvetage Naviguez sobres Soyez prêts -- Vous et votre embarcation Suivez un cours de navigation Prenez garde aux eaux froides

Pour l'aider à communiquer ces messages, le CCSN travaille de pair avec une variété de groupes et d'organismes de sécurité tant nautique qu'aquatique et il compte sur la participation des médias canadiens pour les faire diffuser.

« La sécurité nautique, ça ne se résume pas à une affaire d'une semaine. Afin d'assurer une agréable sortie à toutes et tous, voyez continuellement à votre sécurité et portez toujours votre gilet de sauvetage. » - John Gullick, président, Conseil canadien de la sécurité nautique

« Le nombre d'embarcations sur nos voies navigables ne cesse de croître - qu'elles soient grandes ou petites, à moteur, à voile ou à propulsion humaine. Lorsque vous vous aventurez sur l'eau, soyez prêts et faites preuve de prudence. » Josée Côté, directrice générale, Nautisme Québec

« Lorsque les gens pensent à la conduite avec facultés affaiblies, ils ont à l'esprit une voiture sur la route. Mais la conduite avec facultés affaiblies d'une embarcation s'avère tout aussi dangereuse et illégale. » - Jaymie-Lyne Hancock, présidente - MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant)

« Nous savons que passer du temps dehors, c'est bon pour nous, tant physiquement que mentalement. Les activités de plein air continuent de prendre de l'expansion, en particulier celles à pagaie, et il importe que les adeptes tant nouveaux qu'aguerris voient à la sécurité en profitant de leur temps passé sur l'eau. » - Michelle McShane, directrice générale, Pagaie Canada

Allez à www.sbaw.ca/fr pour accéder aux vidéos des partenaires du CCSN, lesquelles peuvent être téléchargées par les médias ou partagées sur les médias sociaux.

La Semaine de la sécurité nautique est promue par le Conseil canadien de la sécurité nautique (CCSN), un organisme de bienfaisance enregistré, avec l'appui de ses membres, de ses partenaires et du Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada.

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité nautique, allez à FinPlaisancier.ca ou à STARTBoating.ca/fr (NAVIGATION 101).

