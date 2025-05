Embarquer en sécurité : Le Conseil canadien de la sécurité nautique lance son événement annuel de la Semaine de la sécurité nautique à l'échelle du Canada : Du 17 mai au 23 mai 2025

TORONTO, le 15 mai 2025 /CNW/ - À l'approche de l'été, le Conseil canadien de la sécurité nautique (CCSN) fait voile vers son événement annuel de la Semaine de la sécurité nautique qui encourage la pratique du nautisme sécuritaire et responsable partout au Canada.

La passion des Canadiennes et Canadiens pour le nautisme s'avère plus forte que jamais avec plus de 16 millions d'adeptes qui s'aventurent dorénavant sur les voies navigables dans le cadre de leurs loisirs. C'est la pandémie qui a survolté une telle passion avec une montée brusque du nombre de nouveaux adeptes : les ventes d'embarcations au Canada ont alors augmenté d'approximativement 40 %1. Une augmentation du nombre d'incidents nautiques a aussi été notée, ce qui signale la nécessité de rehausser la sensibilisation à la sécurité et l'éducation des adeptes.

Pour aider les plaisanciers à mettre le cap sur la sécurité, le CCSN, de pair avec ses partenaires, met l'accent sur cinq messages de sécurité nautique :

Portez votre gilet de sauvetage Naviguez sobres Soyez prêts -- Vous et votre embarcation Suivez un cours de navigation Prenez garde aux eaux froides

Ces messages tâchent d'atténuer les incidents courants qui sont liés au nautisme et d'assurer une sortie sécuritaire sur l'eau.

Cette année, l'accent portera sur l'importance du port constant d'un gilet de sauvetage. Le CCSN estime que le port du gilet de sauvetage et du VFI est obligatoire pour toute personne (de tout âge) à bord de toute embarcation de plaisance (à moteur, à voile ou à propulsion humaine) en navigation.

Tout au long de la Semaine de la sécurité nautique, le CCSN collabore avec divers groupes de nautisme et de sécurité aquatique et compte sur les médias canadiens pour amplifier la diffusion de ces messages cruciaux.

« La sécurité nautique, ça ne se résume pas à s'y concentrer pendant une semaine -- il faut s'y engager à longueur d'année. Qu'il s'agisse d'une sortie tranquille ou d'une aventure palpitante, portez toujours votre gilet de sauvetage et veillez à ce que tout le monde à bord porte aussi le sien. » - Mike Dean, président, Conseil canadien de la sécurité nautique

« Faire du nautisme, c'est un plaisir et un privilège. Assurez-vous d'avoir une formation, d'avoir à bord tout l'équipement de sécurité requis, de respecter les autres plaisanciers sur l'eau et de protéger l'environnement. » - Josée Côté, directrice générale, Nautisme Québec

« Lorsque les gens pensent à la conduite avec facultés affaiblies, ils ont à l'esprit une voiture sur la route. Mais la conduite avec facultés affaiblies d'une embarcation s'avère tout aussi dangereuse et illégale. » - Tanya Hansen Pratt, présidente national, MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant)

« Nous savons que passer du temps dehors, c'est bon pour nous, tant physiquement que mentalement. Les activités de plein air continuent de prendre de l'expansion, en particulier celles à pagaie, et il importe que les adeptes tant nouveaux qu'aguerris voient à la sécurité en profitant de leur temps passé sur l'eau. » - Michelle McShane, directrice générale, Pagaie Canada

Allez à www.csbc.ca/fr/semaine-nautique-de-securite pour accéder aux vidéos des partenaires du CCSN, lesquelles peuvent être téléchargées par les médias ou partagées sur les médias sociaux.

La Semaine de la sécurité nautique est promue par le Conseil canadien de la sécurité nautique (CCSN), un organisme de bienfaisance enregistré, avec l'appui de ses membres, de ses partenaires et du Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada.

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité nautique, visitez csbc.ca/fr ou FinPlaisancier.ca

Pour des entrevues, communiquez avec les personnes suivantes :

En français

Nautisme Québec - Directrice générale Josée Côté : [email protected] 514-249-3699

Les événements de la Semaine de la sécurité nautique au Québec seront en juin

En anglais

CCSN - Vice-président et porte-parole national Peter Heard : [email protected]

MADD Canada - Présidente national Tanya Hansen Pratt : [email protected] 1-800-665-6233

Pagaie Canada - Directrice générale Michelle McShane : [email protected] 1-888-252-6292, poste 2

Société de sauvetage - Agente principale des communications Stephanie Bakalar : [email protected] 416-490-8844, poste 436

