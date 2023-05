La Semaine de la sécurité civile se termine

OTTAWA, ON, le 13 mai 2023 /CNW/ - Le fait de veiller à ce que les Canadiens soient prêts à faire face aux phénomènes météorologiques violents et à d'autres urgences ainsi que le renforcement de notre résilience collective demeure une priorité pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, s'est penché sur la Semaine de la sécurité civile, qui rappelle chaque année aux Canadiens que nous avons tous un rôle à jouer en matière de sécurité civile et qui met en lumière comment nous pouvons tous faire notre part pour être prêts à faire face à toute situation d'urgence. Le ministre Blair et le secrétaire parlementaire Stéphane Lauzon ont lancé la semaine en envoyant un message vidéo aux Canadiens.

Au cours des dernières semaines, les Canadiens ont été témoins de feux de forêt et d'inondations dans des communautés dans l'ensemble du Canada. Ces événements nous rappellent brutalement la rapidité avec laquelle ces situations d'urgence peuvent survenir et l'importance de se préparer à celles-ci.

Cette semaine, le ministre Blair a pris un certain nombre de mesures importantes afin de sensibiliser les gens à l'importance de la préparation et de la résilience en cas d'urgence, notamment en publiant le tout premier Profil national des risques du Canada qui dresse un tableau national des risques de catastrophe auxquels le Canada est confronté, ainsi que des capacités et des ressources existantes dans notre système de gestion des urgences pour y faire face.

Au cours de la semaine, des organisations de gestion des urgences, des bénévoles, des gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que des administrations municipales, des partenaires autochtones, des intervenants et des Canadiens se sont joints à la conversation en ligne pour partager des ressources et des conseils personnels sur la façon de se préparer à une situation d'urgence.

« Alors que la Semaine de la sécurité civile 2023 touche à sa fin, je tiens à exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à tous les premiers intervenants et à tous ceux qui travaillent dans la gestion des urgences et dans la recherche et le sauvetage. Ces personnes courageuses sont là pour les Canadiens chaque jour, et ont continué à intervenir pour nous tous face à de récents incendies, des inondations, des ouragans. Le thème de cette année, « Soyez prêts. Connaissez vos risques », est un rappel important aux Canadiens pour qu'ils s'informent sur les risques dans leurs communautés et soient prêts à agir ».

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

La Semaine de la sécurité civile en est à sa 28 e année et a lieu chaque année lors de la première semaine complète du mois de mai.

année et a lieu chaque année lors de la première semaine complète du mois de mai. Cette semaine d'éducation du public est menée par Sécurité publique Canada en collaboration avec des partenaires à différents niveaux des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec des organisations autochtones, non gouvernementales et privées.

en collaboration avec des partenaires à différents niveaux des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec des organisations autochtones, non gouvernementales et privées. Le thème de cette année, « Soyez prêts. Connaissez vos risques », encourage les Canadiens à comprendre les risques dans leur région et à connaître les mesures qu'ils peuvent prendre pour se protéger et protéger leur famille.

