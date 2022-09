La Semaine de la municipalité 2022 débute le 11 septembre en Estrie!

QUÉBEC, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation invite les citoyennes et les citoyens de la région de l'Estrie à participer à la Semaine de la municipalité, qui se tiendra du 11 au 17 septembre sous le thème : « Ma municipalité, à mes côtés! ».

Cette semaine est l'occasion de mettre à l'avant-scène les organisations municipales, leur travail ainsi que la vie démocratique qui y est associée. Par les services qu'elles offrent et les projets qu'elles déploient, elles sont au cœur du quotidien des citoyennes et des citoyens, et ce, tout au long de leur vie.

Pour l'occasion, certaines municipalités de la région ont organisé des activités pour leur population. En voici une liste :

Danville :

: Soirée du prix Pierre Grimard , 29 septembre à 18 h, Centre communautaire Mgr Thibault.

Toujours dans l'esprit de célébrer et de mettre les bons coups de chacun à l'honneur, rappelons qu'il est toujours temps de proposer des candidatures pour les prix du Mérite municipal 2022. La cérémonie de l'automne prochain soulignera l'apport important de personnes, de groupes, d'organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué à améliorer le bien-être et le développement de leur communauté dans les quatre dernières années. La période de mise en candidature se termine le 30 septembre 2022.

Faits saillants :

Pour connaître les activités de la Semaine de la municipalité à travers le Québec, visitez le site Web du MAMH, appelez votre municipalité ou suivez #SemaineMunicipalité2022 sur les médias sociaux.

Chaque jour, une sous-thématique sera mise de l'avant, notamment sur les comptes Facebook et Twitter du Ministère :

Dimanche 11 septembre : Lancement de la Semaine de la municipalité 2022;



Lundi 12 septembre : Aménagement du territoire et urbanisme;



Mardi 13 septembre : Services aux citoyennes et aux citoyens;



Mercredi 14 septembre : Employées et employés municipaux;



Jeudi 15 septembre : Démocratie municipale;



Vendredi 16 septembre : Développement durable;



Samedi 17 septembre : Occupation et vitalité des territoires.

Plusieurs éléments visuels peuvent être utilisés pour personnaliser les outils de communication des organisations municipales désirant souligner la Semaine de la municipalité.

Pour en apprendre davantage sur les prix du Mérite municipal 2022, visitez le site Web du MAMH.

