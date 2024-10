TORONTO, le 21 oct. 2024 /CNW/ - La cinquième édition annuelle de la Semaine nationale de l'accès à la justice se déroulera du 28 octobre au 1er novembre, et propose une variété de programmes virtuels aux professionnels du droit, aux employés du secteur de la justice et au public, sans frais.

Présentée en collaboration avec le Manitoba, l'Ontario et la Saskatchewan, cette semaine immersive de formations portera sur « Accroitre son impact : Collaboration, changement et renforcement des capacités ». Ce thème met en lumière les collaborations visant l'accès à la justice et la capacité continue à effectuer des changements positifs dans le système juridique.

Les évènements nationaux prévus sont notamment les suivants :

Le rôle des leaders autochtones dans l'accès à la justice

Le droit de la famille

Les ressources et les soutiens aux victimes

L'éducation dans les prisons.

Pour en savoir plus et s'inscrire à des évènements nationaux et locaux prévus tout au long de la semaine, visitez le calendrier sur le site Web du TAG : Groupe d'action sur l'accès à la justice.

Outre ces évènements nationaux, chaque province participante offrira une gamme d'activités locales, y compris des séminaires de sensibilisation juridique gratuits pour les membres du public destinés à répondre à des questions juridiques de tous les jours et à informer les participants des ressources juridiques pertinentes. Pour connaitre les horaires des programmes locaux et les modalités d'inscription, consultez les liens ci-dessous :

Sources :

Ontario : Jennifer Wing, conseillère principale des communications, Barreau de l'Ontario, [email protected]; Manitoba : Natasha Brown, directrice de l'engagement communautaire et de l'accès à la justice, faculté de droit, Université du Manitoba; Saskatchewan : Brea Lowenberger, coordonnatrice de l'accès à la justice et de CREATE Justice, Université de la Saskatchewan, [email protected]