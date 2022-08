Plus de 2 millions de passagers transitent par YVR en juillet

Près de 470 000 passagers attendus cette semaine

TERRITOIRE MUSQUEAM, BC et RICHMOND, BC, le 2 août 2022 /CNW/ - Pour aider les passagers dans leur voyage à l'aéroport, YVR fournit des prévisions hebdomadaires aux passagers, les jours et heures les plus achalandés pour les voyageurs, le nombre de destinations desservies, ainsi que des rappels et des conseils importants.

Pour la semaine du 1er au 7 août, YVR devrait accueillir en moyenne environ 67 000 passagers par jour pour un total de 469 781, reliant ces voyageurs à 95 destinations à travers le Canada et le monde.

Au cours de cette semaine, le jeudi 4 août et le dimanche 7 août sont les jours de voyage les plus chargés avec respectivement 68 516 et 69 800 passagers attendus. Pour mettre cela en perspective, YVR a accueilli en moyenne 29 139 passagers par jour à cette époque l'an dernier (2021) et 81 270 avant la pandémie (2019).

Si l'on regarde le mois de juillet au complet, 2 060 126 passagers ont transité par YVR; dont 1 018 469 au départ et 1 041 657 à l'arrivée. Au cours de cette période, un total d'environ 965 000 bagages ont été traités.

D'après les données fournies par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), environ 81,5 % des passagers ont été contrôlés dans les 15 minutes en juillet.

L'ensemble complet de données de YVR pour la semaine à venir et le mois de juillet est décrit dans la section La semaine à venir à YVR ci-dessous.

Les derniers faits saillants à YVR comprennent :

Évitez l'attente et pré-commandez de la nourriture et des boissons en ligne avec le programme YVR Commander lancé récemment.

Vous conduisez jusqu'à l'aéroport? Les passagers peuvent réserver leur place en ligne et économiser sur le prix en réservant sur yvr.ca/stationnement

À YVR cette semaine, les passagers peuvent découvrir :

Popsicles pour les passagers : le jeudi 4 août, de 11 h 00 à 12 h 30, YVR fournira des Johnny Pops gratuits aux passagers qui attendent dans les files d'attente.

Essai de camion de restauration : le jeudi 4 août, de 04 h 00 à minuit, les camions de restauration Salty's Lobster Shack et Planted Love serviront des offres sur le trottoir du niveau 3 des départs.

Station de fabrication de pancartes de bienvenue : à partir du mercredi 3 août, les personnes qui attendent dans la zone d'accueil du hall des arrivées internationales pourront fabriquer à la main des pancartes de bienvenue en attendant l'arrivée d'amis et de parents. YVR mettra en place une station de fabrication de panneaux de bienvenue qui sera disponible entre 10h00 et 16h30 en semaine.

Collations et activités pour les enfants dans le hall des douanes : à partir du jeudi 4 août, les passagers qui attendent leurs bagages dans les arrivées internationales recevront de l'eau et des collations complémentaires. Les opérations de chariots à collation coïncideront avec des périodes achalandées et des retards.

Les rappels de voyage actuels incluent :

Veuillez arriver tôt à l'aéroport, soit deux heures avant les vols intérieurs réguliers et trois heures avant les vols aux É.-U. et internationaux. Les masques restent obligatoires dans le terminal et à bord de votre vol.

Tous les voyageurs arrivant au Canada de l'étranger doivent remplir ArriveCAN. À YVR, les voyageurs peuvent gagner du temps avec les douanes et l'immigration en utilisant l'option de déclaration préalable dans ArriveCAN pour soumettre électroniquement leurs informations de déclaration avant d'arriver à Vancouver , réduisant ainsi le temps de traitement passé dans le hall des douanes.

Le gouvernement du Canada a repris les tests aléatoires obligatoires pour les voyageurs qui se qualifient comme étant complètement vaccinés et qui arrivent au Canada en provenance d'une destination internationale, y compris les États-Unis. Les voyageurs qui ont été sélectionnés pour les tests recevront un courriel contenant des informations pour organiser leur test puisque que test physique n'est plus effectuée à l'aéroport.

Plus d'informations pour aider les voyageurs à préparer leur prochain voyage à YVR, y compris les mesures de voyage et les meilleurs conseils, sont disponibles à yvr.ca/planificationvoyage.

La semaine à venir à YVR

Prévisions de voyage pour la semaine du 1er au 7 août *

469 781 Nombre total de passagers 236 986 Arrivées 232 795 Départs 122 213 Domestique 62 019 É.-U. 52 754 International 123 235 Domestique 59 682 É.-U. 49 878 International













Quotidien

Dimanche : 69 800

Lundi : 63 490

Mardi : 67 627

Mercredi : 67 915

Jeudi : 68 516

Vendredi : 66 277

6h-7h / 10h-13h / 15h-17h

Heures de pointe pour l'enregistrement et le contrôle de sécurité.

95 destinations desservies

Partout au Canada et dans le monde

*Les données sont estimées et compilées par l'Administration de l'aéroport de Vancouver.

Performance à YVR

pour la période du 1er au 31 juillet 2022*

2 060 126

Nombre total de passagers

81,5% des voyageurs ont passé le contrôle dans les 15 minutes

aux points de contrôle de sécurité de l'ACSTA.

675 000

Nombre total approximatif de bagages sortants

290 000

Nombre total approximatif de bagages entrants

*Les données sont estimées et compilées par l'Administration de l'aéroport de Vancouver. Les données sur les passagers et les opérations sont mises à jour régulièrement et affichées sur notre page Faits et statistiques sur YVR.ca.

Ce rapport prospectif sera fourni chaque semaine. Veuillez envoyer un courriel à [email protected] pour recevoir ces mises à jour dans votre boîte de réception.

L'Aéroport international de Vancouver (YVR) est une plaque tournante mondiale diversifiée qui relie les personnes, le fret, les données et les idées et sert de plate-forme pour que notre communauté se rassemble et prospère. Nous sommes motivés à soutenir le développement économique régional et à faire une différence positive dans la vie des Britanno-Colombiens. Nous le faisons en mettant l'accent sur le service à nos passagers, partenaires, travailleurs et communauté grâce à la modernisation numérique, au leadership climatique, à la réconciliation et à la durabilité financière.

