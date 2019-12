La SEFM est reconnue parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto

À partir de bureaux partout en Ontario, les employés de la SEFM travaillent non seulement à l'évaluation et à l'inspection des propriétés, mais aussi aux relations avec la clientèle, aux affaires juridiques, aux technologies de l'information, aux ressources humaines et aux finances.

« Nous sommes responsables de l'administration du système d'évaluation foncière le plus important et le plus complexe au monde, et nous sommes ravis et honorés d'être reconnus comme employeur de choix », dit Nicole McNeill, présidente-directrice générale de la SEFM. « Ce prix témoigne de notre culture d'entreprise progressiste qui permet à nos employés d'offrir des services professionnels. »

La SEFM a été reconnue en fonction de huit critères : le lieu de travail physique, le climat de travail et social, les avantages sociaux, la santé, les avantages financiers et familiaux, les vacances et les congés, les communications avec les employés, la gestion du rendement, la formation et le perfectionnement professionnel et la participation communautaire.

La SEFM est présentée, avec les autres gagnants du concours 2020, dans une revue spéciale publiée dans The Globe and Mail et en ligne à canadastop100.com/toronto. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la SEFM et son milieu de travail, rendez-vous à mpac.ca.

Au sujet de la SEFM

La Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) est une Société indépendante sans but lucratif financée par toutes les municipalités de l'Ontario et responsable envers la province, les municipalités et les contribuables fonciers par l'entremise de son Conseil d'administration composé de 13 membres. Notre rôle consiste à évaluer et à classer toutes les propriétés en Ontario conformément à la Loi sur l'évaluation foncière et aux règlements du gouvernement de l'Ontario.

Nous sommes la plus importante agence d'évaluation en Amérique du Nord, chargée de l'évaluation et de la classification de plus de cinq millions de propriétés en Ontario, ayant une valeur totale de 2,78 mille milliards de dollars. Nos évaluations constituent le fondement sur lequel les municipalités basent les impôts fonciers requis pour payer les services communautaires.

SOURCE Municipal Property Assessment Corporation

Renseignements: Personne-ressource auprès des médias : Paula Chung, paula.chung@mpac.ca

Related Links

www.mpac.ca