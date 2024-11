CARTHAGÈNE DES INDES, Colombia, le 18 nov. 2024 /CNW/ - En tant qu'organisation internationale de premier plan dans le domaine du tourisme, le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (ONU Tourisme) promeut le tourisme comme moteur de la croissance économique, du développement inclusif et de la durabilité environnementale et offre leadership et soutien au secteur de manière à accroître les connaissances et à faire évoluer les politiques en matière de tourisme dans le monde entier.

La secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Annie Koutrakis, a représenté le Canada à titre d'observatrice dans le cadre de la 122e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme qui s'est tenue à Carthagène, en Colombie. Elle y a réseauté et pris part à des discussions sur la promotion des 17 objectifs de développement durable en compagnie d'autres responsables du tourisme. Mme Koutrakis a en outre participé au Forum mondial d'investissement et d'innovation d'ONU Tourisme, qui réunissait des experts des secteurs public et privé afin de discuter de nouvelles approches pour stimuler l'investissement dans le tourisme.

Citations

« Le tourisme rapproche les pays et les peuples. Au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme de cette année, le gouvernement du Canada a eu l'occasion d'entendre les délibérations et d'observer le travail multilatéral visant à stimuler le développement durable, l'investissement et l'innovation dans le tourisme. Le Canada demeure déterminé à exercer son leadership en matière de pratiques touristiques durables et d'utilisation du tourisme comme force motrice clé de la croissance économique et du développement vert et inclusif. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Vimy (Québec), Annie Koutrakis

