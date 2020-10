Programmes de communication



Meilleure campagne de responsabilité sociale corporative

OR: Windsor-Detroit Bridge Authority: Gordie Howe International Bridge - Community Benefits Plan

ARGENT: NATIONAL Public Relations Inc. - Danone Celebrity Pancake Challenge

BRONZE: Waste Management of Canada Corporation - Waste Management's Battle Against Recycling Contamination - An Education Forum

Meilleure campagne de leader d'influence

OR: BlueSky Communications - RBC Avion Creator Program

ARGENT: North Strategic - Amex Business Edge Card Launch

ARGENT: Swerve - Mattel Games Reconnect

BRONZE: Weber Shandwick - Canadian Tire 'Own The Water' Campaign

Meilleure communication intégrée

OR: The PR Department - Tabasco Seven Days of Eggs

OR: Sheridan College - Blown Away: Partnering on a Netflix Reality Series to Highlight Sheridan's Expertise in Glassblowing

ARGENT: Argyle Public Relationships - Moose Lake Campaign

BRONZE: Osteoporosis Canada and Edelman Canada - Bubl x David Dixon

Meilleure campagne sans but lucratif ou non gouvernementale

OR: Massy Forget Langlois relations publiques - Soutenons les Petits Chanteurs du Mont-Royal #TousenChoeurPCMR

ARGENT: Edelman Canada - The Toker

BRONZE: Morin Relations Publiques - Accès aux soins de santé pour les femmes enceintes et les tout-petits de familles migrantes

BRONZE: Argyle Public Relationships - #OurHumanEnergy

Meilleure campagne de gestion de la réputation

ARGENT: FortisBC - Long-Term Crisis: Managing Communications through the Enbridge Pipeline Rupture

Meilleure utilisation des relations médiatiques - Budget élevé (plus de 50 000 $ CAD)

OR: Craft Public Relations - The Launch of Café in Canada

ARGENT: North Strategic - Amex Business Edge Card Launch

BRONZE: Edelman - New Central Library Opening

Meilleure utilisation des relations médiatiques - Budget moyen (de 10 000 $ à 50 000 $ CAD)

OR: Massy Forget Langlois relations publiques - Soutenons les Petits Chanteurs du Mont-Royal #TousenChoeurPCMR

OR: Paradigm Public Relations - Leading the Conversation During the Spring Home Buying Season: RBC's Annual Home Ownership Campaign

ARGENT: Narrative - White Ribbon: Boys Don't Cry

BRONZE: Broad Reach Communications - Family Enterprise Matters

Meilleure utilisation des relations médiatiques - Petit budget (moins de 10 000 $ CAD)

OR: PortsToronto -The PortsToronto Seabin Pilot Program

ARGENT: BlueSky Communications - 2019 YAC Prime Study

BRONZE: Munro Thompson Communications Inc. - Iskwew Air YVR Launch Event

BRONZE: Proof Inc. - TikTok, but Don't Shock

Campagne canadienne de communication engagée et marketing social de l'année

ARGENT: Argyle Public Relationships - Stop Bill 66

ARGENT: Morin Relations Publiques - Accès aux soins de santé pour les femmes enceintes et les tout-petits de familles migrantes

ARGENT: Argyle Public Relationships - Moose Lake: Let's Cross the Finish Line Together

BRONZE: Randstad Canada - 2019 ESA Powerline Protection with Purpose

Campagne canadienne de communication numérique de l'année

OR: Paradigm Public Relations - The Museum of Outdated Technology

ARGENT: Argyle Public Relationships - Level Up 2.0

ARGENT: Proof - Consumer Anti-Fraud Campaign

BRONZE: Argyle Public Relationships - Thank you Doctors: Celebrating 50 years of supporting physicians

Campagne canadienne de santé de l'année

OR: Niagara Health - Niagara Health - Route NH

ARGENT: Edelman Canada - The World's Most Uncomfortable Bed

ARGENT: Argyle Public Relationships - Hats for Hope

BRONZE: Edelman Canada - Canadian Strategy for Cancer Control Refresh

BRONZE: Canadian Patient Safety Institute - #ConquerSilence

Campagne canadienne de gestion d'enjeu ou de crise de l'année

OR: Rogers Media - 'You People' - Managing a Cultural Conversation in Canada

OR: Massy Forget Langlois relations publiques - Soutenons les Petits Chanteurs du Mont-Royal #TousenChoeurPCMR

ARGENT: FortisBC - Long-Term Crisis: Managing Communications through the Enbridge Pipeline Rupture

Campagne canadienne de communication de marketing de l'année



OR: Sheridan College - Blown Away: Partnering on a Netflix Reality Series to Highlight Sheridan's Expertise in Glassblowing

ARGENT: The PR Department - Tabasco Seven Days of Eggs

BRONZE: Argyle Public Relationships - No More Eyescuses: Getting Ontarians to SEE the value of regular EYE CARE

Campagne de mobilisation des employés ou de communication interne de l'année

OR: Niagara Health - Niagara Health - Route NH Internal Communications Campaign

OR: Massy Forget Langlois relations publiques - Lancement de Helix

ARGENT: CAE - CAEagora: A major transformation of CAE Workspaces!

BRONZE: Sheridan College - You speak. We'll listen. Engaging students and faculty in the Key Performance Indicator (KPI) Survey

Lancement de nouveau produit ou service

OR: The City of Red Deer - Blue & Black Cart Campaign

ARGENT: Niagara Health - Niagara Health Engagement Network

BRONZE: Craft Public Relations - The Launch of Café in Canada

PROJETS DE COMMUNICATION



Meilleure réalisation multimédia

OR: Paradigm Public Relations - The Museum of Outdated Technology

ARGENT: Argyle Public Relationships - Crunch, Crunch, Crunch: Communicating early introduction guidance of allergens to Canadian consumers

ARGENT: Fraser Health - Improving Board Meeting Accessibility and Engagement using Facebook Live Broadcasting

ARGENT: Hill+Knowlton Strategies - 2019 Summary Report

BRONZE: Administration portuaire de Montréal - À bon port

Meilleure publication

OR: Dynacare - Supporting Healthy Lives - The Inaugural Dynacare CSR Report

ARGENT: Massy Forget Langlois relations publiques - Rapport annuel aux employés 2018

BRONZE: De Beers Group - Communications Toolkit



Meilleur projet de recherche

OR: Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent - Communiquer autrement : recherche collaborative sur la communication municipal



Meilleur événement spécial

OR: Réseau de transport de Longueuil - Campagne « Prochain arrêt » Consultations publiques 2019

ARGENT: Argyle Public Relationships - Agribusiness Trade Mission to Canada

ARGENT: Weber Shandwick - Canadian Tire Christmas House

BRONZE: Alberta Blue Cross - The Wellness Summit

L'EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

Équipe d'agence de l'année

Proof Inc.



Équipe interne de l'année

City of Red Deer, Communications & Strategic Planning

CAMPAGNE DE L'ANNÉE

Niagara Health - Niagara Health - Route NH Internal Communications Campaign

