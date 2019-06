La SCRP nationale annonce les lauréats de ses Prix d'excellence 2019

EDMONTON, le 18 juin 2019 /CNW/ - Les lauréats des 48 Prix d'excellence ont été annoncés dans le cadre du Gala des Prix d'excellence 2019 de la SCRP le 17 juin. Les lauréats des prix or, argent et bronze ont été annoncés au cours de cet événement annuel qui célèbre les meilleurs efforts de relations publiques et de communication au Canada, lors de la deuxième soirée de la conférence nationale 2019 de la SCRP, Evolving Expectations.

La SCRP nationale souhaite féliciter les lauréats suivants pour leur engagement envers l'excellence professionnelle :

PROGRAMMES DE COMMUNICATION - CAMPAGNE CANADIENNE DE COMMUNICATION EXTERNE DE L'ANNÉE

Campagne canadienne de communication de marketing de l'année

Or - Anstice Communications: Direct Energy Alberta Reputation Campaign

Or - Narrative & Salesforce: FemaleForce

Argent - Argyle Public Relationships: Canadian Dietitians Unlock the Potential of Food

Bronze - Craft Public Relations: The Disruptors, Presented by Samuel Adams

Campagne canadienne de relations avec la communauté de l'année

Or - Argyle Public Relationships: Hats for Hope

Argent - Bureau d'assurance du Canada and Paradigm: Flood Factor

Bronze - Narrative & Salesforce: FemaleForce

Campagne canadienne de communication engagée et de marketing dans les médias sociaux de l'année

Argent - Institut canadien pour la sécurité des patients : Canadian Patient Safety Week

Campagne canadienne de relations médiatiques de l'année (par une agence)

Or - Craft Public Relations: Bill Nye and the Launch of Nintendo Lab in Canada

Argent - proof inc: My Heart Matters

Bronze - Craft Public Relations: GE Appliances: National Laundry Day 2018

Campagne canadienne de relations médiatiques de l'année (sans agence)

Or - BlueShore Financial: Be Richly Valued Campaign

Argent - Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning: Celebrating 50 Years of Animation Excellence with an Oscar Win

Bronze - Ville de Guelph : Victoria Road Recreation Centre grand reopening community celebration

Campagne canadienne de gestion d'enjeu ou de crise de l'année

Or - De Beers Canada Inc.: Preparing Employees and Communities for the Closure of Ontario's First and Only Diamond Mine

Argent - Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning: Responding to the Academic Strike of 2017

Bronze - Alberta Energy Regulator: Alberta Energy Regulator - Redwater Response

Bronze - Hydro One: Beaverbrook Vegetation Management

Campagne canadienne de relations gouvernementales de l'année

Or - University of Toronto Communications: 2017 "Support the Report" campaign for Increased Federal Research Funding

Argent - Calgary Police Commission: Operation Deep Pockets: Getting the funding needed to keep Calgary safe

Bronze - Institut de la propriété intellectuelle du Canada : Creating a College for IP Agents

Campagne canadienne de santé de l'année

Or - Dynacare, Dooley PR, Diabetes Canada Manitoba: Dynacare Organizes Manitoba's Largest Diabetes Wellness Initiative

Argent - Institut canadien pour la sécurité des patients : Canadian Patient Safety Week

Argent - Sanofi-Genzyme Canada: Sanofi Genzyme: A Lifetime of Handshakes

Bronze - North West Local Health Integration Network: Picture Your Health: Your Future

Campagne canadienne de communication numérique de l'année

Or - Context: An Argyle Company: It's Time project: How to have meaningful conversations about new taxes in an affordability crisis

Argent - Bureau d'assurance du Canada et Paradigm: Flood Factor

Argent - ruckus Digital: Planet Fitness Canada digital launch

Bronze - Hydro-Québec : Expédition électrON

Bronze - Great Value & ruckus Digital: Great Value: Building quality perception

CAMPAGNES CANADIENNES DE COMMUNICATION INTERNE

Or - St. Joseph's Healthcare Hamilton, Alexandria Anderson, Megan Bieksa, Agnes Bongers, Jessica Bonin, Maria Hayes, Lindsay Whelan: Repairing Trust and Breaking the Silence: Changing Attitudes on Violence Prevention in Health Care

Argent - Mastercard: Creating an Army of Employee Ambassadors: A Mastercard Internal Communications Program

Bronze - De Beers Canada: Preparing Employees and Communities for the Closure of Ontario's First and Only Diamond Mine

PROJETS DE COMMUNICATION

Meilleurs projets d'événements spéciaux

Or - Narrative: Healing House

Argent - Dynacare, Dooley PR, Diabetes Canada Manitoba: Dynacare Launches Province's Largest-Ever Diabetes Wellness Initiative at Manitoba Legislature Event

Bronze - IKEA Canada et Hill+Knowlton Strategies, Québec City Store Opening

Meilleurs projets multimédia

Argent - Aviva Canada: #UndistractedDriving Campaign

Meilleurs projets numériques et de médias sociaux

Or - Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning: 2018 April Fools' Day - Launching a Student Uniform

Argent - Alberta Energy Regulator: AER.ca Website Redesign

Meilleurs projets de rédaction

Or - Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning: Fifty Years at the Forefront of Teaching Art in Motion

Argent - Dalhousie University: Year of Belonging - Dal Magazine

Bronze - District School Board of Niagara: Fostering Equity and Inclusion in Challenging Times

Meilleure publication interne

Argent - Horizon Health Network: The Horizon Star

Meilleure publication externe

Or - The University of British Columbia Faculty of Medicine: Pathways: Homegrown Health

Meilleur rapport annuel

Or - PortsToronto: PortsToronto Sustainability Report 2018

Argent - IKEA Canada et Hill+Knowlton Strategies: IKEA Canada, Summary Report

Meilleur projet de recherche

Or - McMaster-Syracuse Master of Communications Management: The stakeholder-communication continuum: An alternate approach to internal & external communications

Argent - Andrea Price, MCM, ABC: The Value of Internal Communication in Canada's Best Places to Work

Tout au long de la conférence Evolving Expectations 2019, les Grands prix et prix spéciaux suivants ont aussi été présentés:

Prix commémoratif Phillip A. Novikoff : Sarah K. Jones, APR, FCPRS, LM

Lampe emblématique de service : Jane Adams, APR

Prix de performance remarquable : Elizabeth Hirst, APR, FCPRS LM

Écusson de service public : Cam McAlpine, APR

Prix d'excellence étudiante SCRP/CISION : Taylor Fenn

Prix Joan Hollobon 2019 : Michael Robinson



