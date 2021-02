Constatant les décès, la souffrance humaine et les ravages économiques causés par la pandémie de COVID-19, la déclaration internationale enjoint tous les professionnels et les chercheurs en communication à s'engager solennellement « à ne négliger aucun effort dans l'exercice de nos responsabilités, à agir de façon solidaire, et à tout mettre en œuvre pour permettre à tous les peuples de la terre une transition harmonieuse vers un monde plus sain, viable, meilleur. »

L'engagement des professionnels et des chercheurs vise notamment :

À soutenir une information ouverte, plurielle, qui déboulonne la peur et la haine ;

À orchestrer une communication dialogique, participative, solidaire…

À partager les connaissances et le savoir-faire

À promouvoir une communication responsable, axée sur l'authenticité, la transparence, la durabilité, l'écoute

La déclaration est l'initiative d'un groupe international de 13 professionnels et de chercheurs en communication, dont trois du Canada. Le texte a rapidement été approuvé par ORBICOM, le réseau international des chaires de l'UNESCO en communication. Il est disponible en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais et en Italien.

Les appuis

Mise en ligne le 19 janvier dernier, la déclaration avait été appuyée par plus de 55 regroupements et associations en date du 10 février 2021. Les organismes l'ayant appuyé incluent l'IPRA, le Chartered Institute of Public Relations du Royaume-Uni, l'International PR Network (IPRN regroupant une cinquantaine d'agences indépendantes de divers pays) et l'International Association for Media and Communications Studies (IAMCR).

« Avec force, nous affirmons que tous méritent la même protection, sans distinction d'origine, de groupe, de richesse, de genre ou de race », affirme encore la déclaration.

La déclaration et la liste des organismes l'ayant endossée se trouvent ici.

