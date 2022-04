TORONTO, le 29 avril 2022 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a accordé le statut de membre agréé à vingt-sept (27) de ses membres après qu'ils aient terminé avec succès le programme d'agrément de la Société de 2021.

La SCRP félicite les membres suivants d'avoir obtenu leur titre ARP (agrément en relations publiques) cette année :

Scott Anderson, MCM, ARP Perth, Ontario Carrie Beatty, ARP Milton, Ontario April Bent, MRP, ARP Edmonton, Alberta Rina Blacklaws, ARP Calgary, Alberta Cynthia Breen, MCM, ARP Baden, Ontario Jenn Coleman-Ford, ARP Halifax, Nouvelle-Écosse Amra Durakovic, ARP Stoney Creek, Ontario Melissa Giroux, ARP Sylvan Lake, Alberta Sean Guedes, ARP Hamilton, Ontario Candace Hernandez, ARP Richmond, Colombie-Britannique Nadine James, MBA, ARP Ottawa, Ontario Alyssa Lai, ARP Guelph, Ontario Solomiya Lyaskovska, ARP Calgary, Alberta Heather Massel, ARP Sherwood Park, Alberta Charles McDougall, MA, ARP Winnipeg, Manitoba Courtney McGillion, MCM, ARP Burnaby, Colombie-Britannique Jennifer Pawluk, ARP Winnipeg, Manitoba Andrée-Anne Pelletier, PRP, ARP Montréal, Québec Carolyn Rohaly, MUP, ARP Vancouver, Colombie-Britannique Herb Shields, ARP Hamilton, Ontario Alison Springate, ARP Guelph, Ontario Gail Strachan, MCM, ARP Toronto, Ontario Erin Toews, ARP Summerland, Colombie-Britannique Marie Verdun, ARP Hamilton, Ontario Tamara Vineberg, ARP Edmonton, Alberta Darrell Winwood, ARP Edmonton, Alberta Dan Zaid, ARP North Vancouver, Colombie-Britannique

« Je félicite tous les candidats au titre ARP qui ont réussi à terminer notre rigoureux processus d'examen d'un an, a déclaré Alex Sévigny, Ph. D., ARP, examinateur en chef, Conseil national d'agrément de la SCRP. Pour obtenir ce titre très prestigieux, ils devaient démontrer leur excellence professionnelle, ainsi que leurs connaissances et leur expérience en matière d'éthique, tout en appliquant le corpus de connaissances en communications. Je suis heureux de les accueillir dans notre communauté agréée de communicateurs éthiques et stratégiques. »

Accordé pour la première fois en 1969 en tant qu'indicateur des compétences et des réalisations personnelles dans le domaine des relations publiques, le titre ARP est aujourd'hui reconnu à l'échelle internationale comme un symbole de la plus haute norme d'excellence mondiale dans l'industrie. Pour obtenir leur agrément, les candidats sont soumis à une évaluation rigoureuse des compétences, de l'expérience et de la réflexion stratégique nécessaires à la pratique des relations publiques du plus haut niveau. Ils doivent également démontrer une compréhension approfondie de la pratique éthique des relations publiques et se conformer au Code d'éthique professionnelle de la SCRP.

La cohorte des membres ayant obtenu leur titre ARP cette année sera saluée par ses pairs le premier jour de la conférence nationale « Droit au cœur » de la SCRP, qui aura lieu à Winnipeg, au Manitoba, du 5 au 7 juin 2022.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une organisation sans but lucratif composée de professionnels qui se consacrent à la pratique, à la gestion ou à l'enseignement des relations publiques et des communications. La mission de la SCRP, qui comprend 14 sociétés membres locales, est de bâtir une communauté nationale de gestionnaires et praticiens des relations publiques et des communications. Pour ce faire, nous misons sur le développement et la reconnaissance professionnelle, la collaboration des chefs de file, l'engagement des membres envers l'éthique et un code de déontologie, la promotion de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

