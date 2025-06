OTTAWA, ON, le 10 juin 2025 /CNW/ - De 2022 à 2025, les ventes d'appartements en copropriété ont diminué de 75 % et de 37 %, respectivement, dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Toronto et de Vancouver. Les stocks ont plus que doublé et les prix ont chuté. Une nouvelle analyse de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) examine les facteurs qui sous-tendent cette tendance et les risques liés aux efforts déployés pour accroître l'offre de logements à long terme.

L'augmentation des stocks fait baisser les prix de vente et les loyers demandés pour les acheteurs et les locataires dans les centres les plus chers du pays. Par contre, ces facteurs exercent également des pressions à la baisse sur l'offre de logements en copropriété neufs. De 2022 à 2024, le nombre de projets de construction annulés a quintuplé à Toronto et décuplé à Vancouver. Cette situation est problématique tant pour la pénurie actuelle de logements que pour la croissance future de l'offre.

Lisez le rapport complet sur le site Web de la SCHL : Risques du marché des appartements en copropriété à Vancouver et à Toronto.

Liens connexes :

Suivez-nous sur X (anciennement Twitter), YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Relations avec les médias : [email protected]