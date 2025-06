OTTAWA, ON, le 20 juin 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié aujourd'hui son Rapport annuel de 2024. Celui-ci démontre que la population canadienne peut continuer de compter sur la SCHL en tant qu'entité économique stabilisatrice jouant un rôle clé dans l'apport de solutions en matière de logement et de centaines de milliers de logements supplémentaires pour le pays.

Malgré une conjoncture économique difficile, la SCHL a continué de produire des résultats en 2024 grâce à la forte demande pour ses produits commerciaux. La demande pour ses produits d'assurance prêt hypothécaire pour logements collectifs est restée forte tout au long de l'année 2024 : plus de 283 000 logements ont été assurés, ce qui représente une augmentation de 28,7 % par rapport à 2023. De ce total, 43 % étaient des logements neufs, soit une augmentation de 38 % par rapport à 2023. Le produit d'assurance prêt hypothécaire APH Select, qui incite les promoteurs à construire davantage de logements locatifs abordables, a continué de susciter un vif intérêt. La SCHL a aussi constaté une augmentation de ses produits de titrisation, qui fournissent des liquidités aux prêteurs hypothécaires afin de faciliter l'accès au financement hypothécaire. L'assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants a aidé la population canadienne à acheter plus de 49 000 logements.

Grâce à ses activités commerciales et aux programmes gouvernementaux qu'elle met en œuvre, la SCHL a contribué à la création, à la réparation et au soutien de plus de 500 000 logements en 2024. Plus de 118 000 de ces logements sont destinés à des personnes éprouvant des besoins impérieux en matière de logement, et près de 300 000 se trouvent dans les marchés où la pénurie de logements locatifs est la plus forte. Il s'agit d'une hausse de 40 000 logements par rapport à 2023, ce qui a permis de dépasser l'objectif de 4 %. Une part de 48 % des logements que la SCHL a soutenus en 2024 était compatible avec le climat, dépassant ainsi les résultats de 2023 et l'objectif, qui était de 25 %. La Société a dépassé les objectifs fixés pour la mise en œuvre de plusieurs programmes fédéraux de logement, notamment le Programme de prêts pour la construction d'appartements et le Fonds pour le logement abordable, qui aident les constructeurs à obtenir du financement pour construire, réparer ou rénover des logements locatifs dont on a grandement besoin.

« En 2024, la SCHL a démontré une fois de plus qu'elle peut rester agile et qu'elle demeure une force stabilisatrice en période de turbulences. Son approche solide sur trois fronts permet de trouver des solutions aux défis qui se posent dans le domaine du logement : ses produits commerciaux, ses programmes de logement et sa recherche impartiale sur le logement contribuent à faire avancer les choses. La SCHL travaille avec diligence avec ses nombreux partenaires, notamment les promoteurs et les constructeurs, les prêteurs, les organisations à but non lucratif et tous les ordres de gouvernement. Son but est de concrétiser la vision commune d'un Canada où tout le monde au Canada peut se payer un logement qui répond à ses besoins. »

- Coleen Volk, présidente et première dirigeante de la SCHL

« La SCHL continue de démontrer que la population canadienne peut compter sur la SCHL, même dans les périodes économiques les plus difficiles. En outre, elle encourage l'accroissement de l'offre de logements dont on a grandement besoin et aide un plus grand nombre de personnes au pays à acheter une habitation. La SCHL continuera de gérer prudemment ses activités commerciales et les ressources publiques qui lui sont confiées dans l'intérêt de tout le monde au Canada. »

- Michel Tremblay, chef des finances et premier vice-président, Services d'entreprise

Faits saillants du Rapport annuel de la SCHL au 31 décembre 2024 :

Le résultat consolidé avant impôt a augmenté de 238 millions de dollars, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2023. Cette progression s'explique par plusieurs facteurs, tels que l'augmentation des revenus de placement. Elle a été compensée par d'autres facteurs, notamment l'augmentation des charges d'exploitation liée à l'accroissement des volumes d'assurance pour immeubles collectifs.





À la fin de l'exercice 2024, les contrats d'assurance en vigueur de la SCHL totalisaient 440 milliards de dollars. Il s'agit d'une augmentation de 26 milliards de dollars par rapport à 2023. Cette hausse est attribuable à la croissance de l'assurance pour immeubles collectifs, qui a toutefois été contrebalancée par la baisse de l'assurance pour propriétaires-occupants et de l'assurance de portefeuille.





La SCHL a cautionné près de 165 milliards de dollars de titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation et 60 milliards de dollars d'Obligations hypothécaires du Canada , ce qui représente des hausses respectives de 9 % et de 33,3 % par rapport à 2023.





et 60 milliards de dollars d'Obligations hypothécaires du , ce qui représente des hausses respectives de 9 % et de 33,3 % par rapport à 2023. En 2024, la SCHL a mis en œuvre les réformes du gouvernement concernant les règles hypothécaires afin d'améliorer l'abordabilité des prêts hypothécaires pour la population canadienne : le plafond des prêts hypothécaires assurés est passé de 1 à 1,5 million de dollars et l'amortissement des prêts hypothécaires sur 30 ans a été autorisé pour tous les acheteurs de nouvelles propriétés. Le recours à ces nouvelles mesures devrait continuer d'augmenter en 2025.





La SCHL a suspendu le versement des dividendes. Elle vise ainsi à conserver le capital en réponse aux changements réglementaires du Bureau du surintendant des institutions financières qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026, et à l'augmentation importante des activités d'assurance pour immeubles collectifs.

Points saillants des programmes de logement - Données cumulatives au 31 décembre 2024 :

Plus de 21 milliards de dollars de prêts ont été engagés dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements pour aider à construire plus de 56 000 logements destinés à la location.





Près de 11 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre du Fonds pour le logement abordable pour aider à créer près de 42 000 logements abordables et à réparer plus de 168 000 logements communautaires.





Plus de 2,3 milliards de dollars pour près de 100 000 prêts ont été engagés dans le cadre du Prêt canadien pour des maisons plus vertes, mis en œuvre en partenariat avec Ressources naturelles Canada . Environ 77 % des demandeurs avaient terminé leurs rénovations et reçu le financement final du prêt.





. Environ 77 % des demandeurs avaient terminé leurs rénovations et reçu le financement final du prêt. Des ententes ont été signées avec 215 municipalités dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Ces ententes comprennent des engagements de plus de 4 milliards de dollars sur quatre ans qui devraient permettre de créer plus de 114 000 logements supplémentaires.





Le Programme de développement de coopératives d'habitation a été mis en œuvre, ce qui permettra de renforcer cet élément essentiel du secteur du logement abordable.

Lisez le Rapport annuel de 2024.

Un enregistrement de l'Assemblée publique annuelle de la SCHL est disponible sur le site Web de la SCHL.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. Les recherches et les données de la SCHL contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. De plus, elle aide activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable.

