OTTAWA, ON, le 29 août 2024 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié aujourd'hui son Rapport financier trimestriel. Celui-ci montre une hausse importante de la demande de produits d'assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs au cours des 12 derniers mois. Ces produits soutiennent la construction de logements destinés à la location, un volet clé de la solution aux problèmes d'offre de logements et d'abordabilité au pays.

La SCHL est le seul fournisseur d'assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs au Canada. À ce titre, elle constate une forte croissance continue dans ce type de produits en ce qui a trait au nombre de logements et au montant des prêts assurés. Les volumes de prêts assurés totalisent 31 175 millions de dollars pour le premier semestre de 2024. Ils sont en hausse de 61 % par rapport aux 19 406 millions de dollars enregistrés au premier semestre de 2023. Nos produits d'assurance favorisent l'accès à des taux d'intérêt avantageux, ce qui réduit les coûts d'emprunt pour la construction, l'achat et le refinancement d'immeubles collectifs. Elle facilite aussi les renouvellements pendant toute la durée du prêt hypothécaire.

Compte tenu de la demande de logements locatifs toujours croissante au Canada, la SCHL prévoit une augmentation continue de la demande d'assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs. En outre, dans son numéro du Regard annuel sur le risque publié le 22 mai 2024, le Bureau du surintendant des institutions financières a annoncé que de nouvelles exigences de capital pour les expositions aux immeubles résidentiels à plusieurs unités seront publiées au quatrième trimestre de 2024. L'annonce de ce nouveau cadre de référence crée une incertitude quant au montant de capital que nous devrons détenir.

En raison des deux facteurs ci-dessus, nous avons décidé de suspendre temporairement, de manière prospective, le versement de dividendes à notre actionnaire, le gouvernement du Canada. Cette suspension temporaire représente un montant de 145 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2024. Même si notre position actuelle en matière de capital reste solide, la préservation du capital permet à nos activités d'assurance pour logements collectifs de se développer et de répondre au besoin accru du marché pour l'offre de logements destinés à la location.

« Il est encourageant de constater la croissance continue de la demande pour nos produits d'assurance prêt pour immeubles collectifs, car on sait qu'elle se traduit par une augmentation de l'offre de logements locatifs. Nous sommes toujours aussi déterminés à remplir notre rôle important qui consiste à favoriser et à soutenir la croissance et la durabilité ide l'offre de logements destinés à la location au Canada. »

- Michel Tremblay, chef des finances et premier vice-président, Services d'entreprise

Autres faits saillants pour la période de trois mois close le 30 juin 2024 :

Les conditions économiques ont encore une incidence importante sur nos résultats financiers. Au premier semestre de 2024, les produits de placements et d'intérêts ont continué d'augmenter, les taux d'intérêt étant élevés à la suite des récentes hausses de taux.





Les prêts hypothécaires en souffrance assurés par la SCHL demeurent faibles (0,28 %), ce qui se traduit par un faible volume de demandes de règlement payées. Le taux de prêts en souffrance a légèrement diminué par rapport à celui enregistré au même trimestre de l'exercice précédent (0,29 %) et il est demeuré inférieur aux tendances historiques.





Les volumes d'assurance pour logements de propriétaires-occupants souscrite à l'unité ont augmenté de 7 % pour s'établir à 14 743, comparativement à 13 741 au deuxième trimestre de 2023.





Nous avons cautionné 52 milliards de dollars en nouveaux titres. Il s'agit d'une hausse par rapport aux 47 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2023. Cette croissance s'explique par l'augmentation de notre limite annuelle de cautionnements pour les TH LNH que pour les OHC.





Sur le marché de l'habitation, le nombre désaisonnalisé annualisé de ventes MLS ® a légèrement augmenté au premier semestre de 2024 pour atteindre environ 461 000. Il s'agit d'une augmentation de 5 % par rapport à la même période en 2023.





a légèrement augmenté au premier semestre de 2024 pour atteindre environ 461 000. Il s'agit d'une augmentation de 5 % par rapport à la même période en 2023. Compte tenu de la hausse des inscriptions, le prix MLS ® moyen au premier semestre de 2024 était d'environ 674 000 $. Ce montant est à peu près égal au niveau des prix observés pendant la même période en 2023. Le prix MLS ® moyen a augmenté pendant ce trimestre par rapport à celui de 668 559 $ constaté au cours des trois premiers mois de 2024.





moyen au premier semestre de 2024 était d'environ 674 000 $. Ce montant est à peu près égal au niveau des prix observés pendant la même période en 2023. Le prix MLS moyen a augmenté pendant ce trimestre par rapport à celui de 668 559 $ constaté au cours des trois premiers mois de 2024. Le marché de la construction résidentielle a commencé l'année 2024 sur les chapeaux de roue, affichant l'une de ses meilleures performances pour un premier trimestre. Le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations était de 252 124 - une hausse de 15 % par rapport au premier trimestre de 2023. Ce nombre dépasse aussi la moyenne enregistrée en 2023.





Les prix élevés des habitations combinés aux renouvellements hypothécaires assortis de taux plus élevés continuent de nuire à l'abordabilité des logements pour propriétaires-occupants. Au premier semestre de 2024, le rythme annuel des mises en chantier d'habitations était d'environ 247 000 logements. Il s'agit d'une hausse de 6 % par rapport à la même période en 2023. Toutefois, ce chiffre reste inférieur au niveau nécessaire pour atteindre l'abordabilité.

Faits saillants du deuxième trimestre Trois mois clos le

30 juin 2024

Cumul au 30 juin 2024 Résultat net (M$) 364

738 Financement public (M$) 708

2 708 Nouveaux titres cautionnés (G$) 52

104 Volumes de prêts assurés (logements) : assurance pour logements de propriétaires-occupants souscrite à l'unité 14 743

22 038 Volumes de prêts assurés (logements) : assurance de portefeuille 2 685

4 676 Volumes de prêts assurés (logements) : assurance pour immeubles collectifs résidentiels 77 922

141 178 Gestion du capital Au 30 juin 2024



Total du capital des activités d'assurance prêt hypothécaire (G$) 10,8



Assurance prêt hypothécaire : ratio du capital disponible sur le capital minimal requis (%) 186



Total du capital disponible des activités de financement hypothécaire (G$) 1,5



Ratio du capital économique disponible sur le capital requis (financement hypothécaire) (%) 111



Contrats d'assurance en vigueur (G$) 424



Cautionnements en vigueur (G$) 528



Prêts hypothécaires résidentiels assurés par la SCHL au Canada (%) 19,5



Taux de prêts hypothécaires en souffrance à l'échelle nationale pour les prêts hypothécaires assurés par la SCHL (%) 0,28





Le Rapport financier trimestriel complet est disponible en ligne.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. De plus, nous appuyons activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement de rendre le logement plus abordable.

