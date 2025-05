OTTAWA, ON, le 30 mai 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié aujourd'hui son rapport financier trimestriel. Les résultats du premier trimestre sont solides malgré un contexte économique marqué par une volatilité économique attribuable à des facteurs politiques mondiaux, notamment les tensions commerciales croissantes.

Pour la période de trois mois close le 31 mars 2025, nous avons souscrit à l'unité 10 030 logements pour propriétaires-occupants. Il s'agit d'une augmentation de 37 % par rapport au total de 7 295 logements enregistré au T1 de 2024. Cette augmentation s'explique par la baisse des taux d'intérêt, qui réduit le coût d'emprunt, ainsi que par la nouvelle réglementation qui autorise désormais l'amortissement sur 30 ans.

Les volumes d'assurance pour immeubles collectifs de la SCHL demeurent élevés. Ils ont totalisé 14 171 millions de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2025. Il s'agit d'une hausse de 2 % par rapport aux 13 861 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse s'explique encore principalement par notre produit APH Select, qui permet un amortissement prolongé et un rapport prêt-valeur plus élevé et qui met l'accent sur l'accessibilité et la compatibilité climatique. La SCHL a assuré pour 10 476 millions de dollars avec ce produit au T1, une augmentation de 11 % par rapport au volume de 9 474 millions de dollars assuré au T1 de 2024.

La SCHL met également en œuvre des programmes et des initiatives au nom du gouvernement du Canada. Un montant initial de 2,63 milliards de dollars a été entièrement engagé dans le cadre du Prêt canadien pour des maisons plus vertes, en raison de la forte demande. Ce programme a reçu un financement complémentaire au T1 de 2025 afin que la SCHL octroie 600 millions de dollars supplémentaires en prêts sans intérêt. Avec cet ajout, le montant total du financement s'élève à près de 3,23 milliards de dollars, ce qui permettra de soutenir de 15 000 à 24 000 propriétaires-occupants supplémentaires.

« Nous continuerons d'évaluer l'incidence que les facteurs économiques pourraient avoir sur l'abordabilité du logement, nos perspectives financières et nos résultats financiers. Nous sommes pleinement déterminés à être une organisation sur laquelle la population canadienne peut compter. »

- Michel Tremblay, chef des finances et premier vice-président, Services d'entreprise

Autres faits saillants pour la période de trois mois close le 31 mars 2025 :

Le taux de prêts hypothécaires en souffrance assurés par la SCHL demeure faible (0,30 %), ce qui se traduit par un faible volume de règlements payés. Le taux a tout de même légèrement augmenté, puisqu'il était de 0,29 % au T1 de 2024. Il demeure néanmoins inférieur aux tendances historiques.

La SCHL a cautionné 54 milliards de dollars en nouveaux titres au T1 de 2025. Il s'agit d'une hausse par rapport aux 52 milliards de dollars du premier trimestre de 2024. Cette croissance s'explique par l'augmentation du volume de TH LNH par rapport à l'exercice précédent.

Le financement public et les dépenses des programmes de logement sont en hausse par rapport au T1 de 2024. Cette croissance est principalement attribuable au financement accru pour le Fonds pour accélérer la construction de logements (447 millions de dollars) et l'Initiative canadienne de logement communautaire (295 millions de dollars). Cette augmentation a été partiellement annulée par une diminution de 85 millions de dollars du financement pour le Fonds pour le logement abordable. En raison de la nature de nombreux programmes de logement, les tendances de financement pourraient considérablement varier d'une année à l'autre.

Faits saillants du premier trimestre Trois mois clos le 31 mars 2025 Résultat net (M$) 434 Financement public (M$) 2 658 Nouveaux titres cautionnés (G$) 54 Nouveaux titres cautionnés : TH LNH (G$) 38 Nouveaux titres cautionnés : Obligations hypothécaires du Canada (G$) 16 Volumes de prêts assurés (nombre de logements) : assurance pour logements de propriétaires-occupants souscrite à l'unité 10 030 Volumes de prêts assurés (nombre de logements) : assurance de portefeuille 747 Volumes de prêts assurés (nombre de logements) : assurance pour immeubles collectifs résidentiels 55 383 Gestion du capital Au 31 mars 2025 Total du capital des activités d'assurance prêt hypothécaire (G$) 11,4 Assurance prêt hypothécaire : ratio du capital disponible sur le capital minimal requis (%) 193 % Total du capital disponible des activités de financement hypothécaire (G$) 1,5 Ratio du capital économique disponible sur le capital requis (titrisation) (%) 109 % Contrats d'assurance en vigueur (G$) 442 Cautionnements en vigueur (G$) 561 Prêts hypothécaires résidentiels assurés par la SCHL au Canada (%) 19,6 % Taux de prêts hypothécaires en souffrance à l'échelle nationale pour les prêts hypothécaires assurés par la SCHL (%) 0,30 %

Le Rapport financier trimestriel complet est disponible en ligne .

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. Les recherches et les données de la SCHL contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. De plus, elle aide activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable.

