OTTAWA, ON, le 5 févr. 2025 /CNW/ - L'avenir économique du Canada étant confronté à une grande incertitude en raison des changements apportés aux politiques commerciales des États-Unis, le marché canadien de l'habitation pourrait être confronté à des vents contraires économiques considérables à court et à moyen terme. C'est ce que révèle la dernière édition des Perspectives du marché de l'habitation (PMH) de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui fournit une analyse prospective du marché national et des principaux marchés de l'habitation du Canada jusqu'en 2025-2027.

En tenant compte de cette incertitude, le PMH de cette année prévoit plusieurs scénarios pour l'économie canadienne et la façon dont ces différents scénarios influenceront le marché de l'habitation au cours de la période de prévision.

La SCHL continuera de surveiller l'évolution de la situation économique et du marché de l'habitation et mettra à jour ses prévisions au besoin.

Regarder le balado où nous analysons le dernier rapport PMH 2025 de la SCHL sur notre chaîne YouTube.

Lisez l'intégralité des Perspectives du marché de l'habitation (PMH) sur le site de la SCHL. À la fin de février 2025, la SCHL publiera des prévisions détaillées pour les marchés de l'habitation des grandes villes canadiennes.

