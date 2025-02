OTTAWA, ON, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Les Perspectives du marché de l'habitation (PMH) complètes de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), couvrant les plus grands marchés du Canada, sont maintenant disponibles.

Le rapport PMH fournit des aperçus et des projections sur la construction de logements neufs, les marchés locatifs, les ventes de logements et les prix des logements pour les régions et marchés suivants:

Colombie-Britannique :

Victoria

Vancouver

Prairies :

Edmonton

Calgary

Regina

Saskatoon

Winnipeg

Centre :

Toronto

Hamilton

Kitchener - Cambridge - Waterloo

- - London

St-Catherines -Niagara

-Niagara Windsor

Est :

Ottawa

Gatineau

Montréal

Québec

Halifax

Le 5 février, la SCHL a publié son rapport PMH national. Regardez le balado qui présente notre rapport sur la chaîne YouTube de la SCHL.

