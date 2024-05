OTTAWA, ON, le 14 mai 2024 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a lancé aujourd'hui le concours annuel des Prix d'excellence en recherche sur le logement. L'amélioration de la viabilité financière et de la durabilité du logement abordable au Canada est le thème choisi cette année pour la Médaille de la présidence pour la recherche exceptionnelle sur le logement.

Les Prix d'excellence en recherche sur le logement reconnaissent des chercheurs canadiens pour leurs réalisations marquantes et innovantes dans les domaines de la recherche sur le logement, de la formation en recherche, de la mobilisation des connaissances et de la sensibilisation. Cette initiative contribue à renforcer et à maintenir la culture de la connaissance du secteur de l'habitation axée sur la recherche que l'on observe au Canada dans des domaines clés, notamment les sciences sociales et humaines, la santé et la technologie. Les Prix soulignent le travail exceptionnel en recherche sur le logement et offrent des récompenses en argent pour aider les équipes de projet à faire progresser la recherche, la mobilisation des connaissances et la sensibilisation. La SCHL administre ce programme au nom du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Les candidatures seront examinées par un groupe de spécialistes composé notamment de représentants du milieu universitaire et des secteurs privés, sans but lucratif et public. Les lauréats sont sélectionnés en fonction d'un ensemble rigoureux de critères. On cherche à déterminer les projets les plus susceptibles de produire les données et les renseignements nécessaires aux décideurs pour améliorer l'abordabilité du logement et mieux répondre aux besoins de la population canadienne en matière de logement.

Trois prix sont décernés chaque année :

Médaille de la présidence de la SCHL pour la recherche exceptionnelle sur le logement - Thème de 2024 : Améliorer la viabilité financière et la durabilité du logement abordable au Canada - 25 000 $

Citation :

« Nous voulons soutenir la recherche qui nous aidera à mieux comprendre les obstacles à la viabilité financière et à la durabilité des logements abordables au Canada, ainsi que les solutions possibles pour améliorer cette viabilité et cette durabilité. Avec des renseignements de meilleure qualité et plus accessibles sur le logement, les gouvernements et les fournisseurs de logements seront plus à même de faciliter l'accès à des logements abordables pour ceux qui en ont le plus besoin. »

- Michel Tremblay, président et premier dirigeant intérimaire de la SCHL

Le portail des candidatures des Prix d'excellence en recherche sur le logement ouvre aujourd'hui. Les candidats ont jusqu'à 16 h (HAE) le 23 août pour soumettre leurs propositions. Les lauréats seront sélectionnés plus tard cette année.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) met en œuvre des programmes en vertu de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), le plan du Canada de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à plus de personnes au pays d'avoir un chez-soi. La SNL couvre l'ensemble du continuum du logement, qu'il s'agisse de maisons d'hébergement, de logements de transition, de logements communautaires ou abordables, ou encore de logements du marché destinés à la location ou à la propriété. Nous produisons des rapports trimestriels sur les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs de la SNL, que nous publions en ligne.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

