La Scandinavie à portée de main : cap sur Copenhague avec Transat

Copenhague, joyau de la couronne scandinave

Capitale résolument design à échelle humaine, la belle Copenhague est ponctuée de cours d'eau et d'espaces verts où cyclistes et piétons règnent en maîtres absolus.

On y va pour une promenade à bateau au gré des canaux bordés de maisons colorées, pour une virée culturelle à l'un des palais de la famille royale, pour une expérience gastronomique étoilée ou pour la découverte des dernières tendances en art de vivre et en développement durable. En bref, on y va pour émuler les principes du mode de vie nordique, le hygge, qui fait des Danois et Danoises les gens les plus heureux du monde.

Ultimement, les amoureux invétérés de Copenhague seront comblés par le forfait Transat comprenant vols, transferts, hébergement, petits-déjeuners et l'accès à plus de 80 attractions touristiques avec la Copenhagen Card afin d'explorer, en toute liberté, chaque quartier de cette ville aux multiples facettes.

L'essentiel de la Scandinavie, en toute flexibilité

Forte de son héritage viking et de ses paysages majestueux, entre terre et mers, la Scandinavie se laissera découvrir sans soucis avec le circuit guidé Copenhague et fjords de Norvège : 14 jours idylliques segmentés entre le Danemark et la Norvège avec vols, transferts, hébergement, transport en autocar/traversier et accompagnateur francophone chevronné. Les voyageurs pourront voir les endroits phares de cette destination grandiose, d'une balade à pied dans le port historique de Bergen à une croisière panoramique dans le Geirangerfjord, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et même la route Atlantique ponctuée d'attrayants villages de pêcheurs, d'églises de bois et, si la légende dit vrai, de quelques trolls… en plus, bien sûr, des points forts de la capitale danoise.

Transat offrira également deux forfaits multivilles de 11 ou 9 jours : trois destinations, zéro tracas pour les voyageurs! Ces derniers pourront parcourir les incontournables de la Scandinavie en l'explorant à leur rythme, tout en s'évitant la planification puisque l'itinéraire, le transport et l'hébergement sont prévus.

Le premier forfait, Beautés du Danemark, survolera principalement l'héritage culturel danois en s'arrêtant à l'épatant musée d'art moderne ARoS, à Aarhus, et en suivant les traces de l'auteur de La petite sirène, Hans Christian Andersen, dans la ville pittoresque d'Odense. Les voyageurs plus intrépides pourront opter pour le second forfait, Capitales du Nord, qui triangulera Oslo, Stockholm et Copenhague pour une expédition urbaine inédite. Pourquoi ne pas découvrir le fjord d'Oslo à kayak, parcourir la galerie d'art souterraine du métro de Stockholm et faire la tournée des buvettes tendance de Copenhague en un seul et même voyage?

Véritable chef de file en matière de vacances en Europe, Transat proposera aussi un vaste choix d'hébergement et de location de voiture aux voyageurs souhaitant découvrir la Scandinavie sur une base autonome.

Croisières de groupes

Les groupes de 10 passagers et plus seront séduits par l'offre maritime de Transat et ses partenaires exclusifs qui proposeront un choix de quatre itinéraires sillonnant les côtes des pays baltes et scandinaves, le tout au départ de Copenhague.

Les éblouissants palais de Russie et les dédales méconnus d'Estonie, tout comme les beautés naturelles de la côte norvégienne, les métropoles allemandes et les prouesses architecturales de Finlande, prendront vie lors de ces traversées qui en mettront assurément plein la vue aux passagers.

Avec Air Transat, l'Europe est plus accessible que jamais

Air Transat, reconnue meilleure ligne aérienne vacances au monde en 2019, est fière d'être le seul transporteur aérien à offrir une liaison sans escale vers Copenhague au départ de Montréal avec deux vols par semaine du 16 juin au 20 septembre 2020. Cette destination est également accessible au départ de Toronto et de Vancouver via Montréal.

Les vols seront assurés par un Airbus A321neoLR, un appareil nouvelle génération récemment ajouté à la flotte d'Air Transat qui propose une expérience à bord améliorée, dont la spacieuse cabine de la Classe Club et les repas gastronomiques, et le plus bas niveau de consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre (CO 2 et NO x ) de sa catégorie.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

Parmi les meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes

