La SAQ annonce un résultat net de 1,389 G$ pour l'exercice 2025-2026

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - La Société des alcools du Québec (SAQ) rapporte pour son exercice financier 2025-2026, qui se terminait le 28 mars 2026, un résultat net de 1,389 G$, en diminution de 11,6 M$ ou 0,8 % par rapport à l'exercice précédent.

Résultats en bref :

Un dividende de 1,389 G$ sera remis au gouvernement du Québec, représentant l'intégralité du résultat net réalisé.

Les revenus gouvernementaux ont atteint 2,608 G$, en baisse de 1,1 M$ comparativement à l'exercice précédent. Les sommes redevables au Trésor québécois ont atteint 2,110 G$ et celles destinées au gouvernement fédéral se sont chiffrées à 497,6 M$.

Les ventes totales en dollars ont enregistré une légère hausse de 27,9 M$ ou 0,7 % pour atteindre 4,070 G$. Les ventes en volume se sont établies à 209,8 millions de litres, soit une diminution de 3 %.

Les ventes dans le réseau des succursales et centres spécialisés de la SAQ sont en faible augmentation de 25,7 M$ ou 0,7 % comparativement à l'exercice précédent et reflètent une baisse des ventes en volume de 4,6 millions de litres ou 2,6 %.

Les ventes auprès du réseau des grossistes-épiciers sont en légère hausse de 2,2 M$ ou 0,6 % comparativement à l'exercice précédent et reflètent une diminution des ventes en volume de 2 millions de litres ou 5,3 %.

Dans un contexte marqué par une baisse de la demande de boissons alcooliques, qui devrait se poursuivre, la SAQ concentre ses actions sur la qualité de l'expérience offerte, l'efficacité de ses opérations et une saine gestion des coûts adaptée au niveau des ventes. Les initiatives qui seront déployées dans le cadre du Plan stratégique 2027-2030 visent à soutenir la performance globale de l'organisation tout en assurant la pérennité de son rôle économique et social.

Résultat net 1,389 G$ -0,8 % Ventes 4,070 G$ + 0,7 % Bénéfice brut 2,061 G$ + 2,1 % Ratio des charges nettes sur les ventes 15,5 %* 16,5 % 15,1 %* en 2024-2025 15,3 %

*En excluant les charges non récurrentes attribuables à la modernisation de la collecte sélective

Résultats détaillés :

Réseau des succursales et des centres spécialisés (titulaires de permis, agences et autres clients)

Les ventes de ce réseau se sont chiffrées à 3,708 G$, soit une faible hausse de 25,7 M$ ou 0,7 %.

Les ventes en volume ont atteint 174,2 millions de litres, soit une baisse de 4,6 millions de litres ou 2,6 %.

Les ventes en ligne ont enregistré une diminution de 1,1 % par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 106,1 M$, et représentent 3,5 % des ventes effectuées auprès des consommateurs.

Le panier moyen des achats effectués par les consommateurs est passé de 63,35 $ à 64,61 $, soit une hausse de 2 %.

Au total, pour les ventes effectuées aux consommateurs, le prix de vente moyen au litre a augmenté à 22,69 $ comparativement à 22,03 $ pour l'exercice précédent.

Réseau des grossistes-épiciers

Les ventes réalisées auprès de ce réseau ont légèrement augmenté de 2,2 M$ ou 0,6 % pour s'établir à 362,1 M$.

Les ventes en volume ont atteint 35,6 millions de litres comparativement à 37,6 millions de litres pour l'exercice précédent, soit une diminution de 2 millions de litres ou 5,3 %.

Il est à noter que la SAQ agit comme grossiste auprès du réseau des épiceries et dépanneurs du Québec. Ainsi, les ventes réalisées auprès de ce réseau ne reflètent pas nécessairement les ventes effectuées par ces établissements auprès des consommateurs.

Charges nettes

Les charges nettes ont totalisé 672 M$ par rapport à 618,7 M$ au cours de l'exercice précédent. En excluant les charges non récurrentes attribuables à la modernisation de la collecte sélective évaluées à 47,3 M$ pour l'exercice 2025-2026 (9,1 M$ pour l'exercice 2024-2025), l'augmentation des charges nettes est de 15,1 millions de dollars ou 2,5 % sur des bases comparables.

Sur des bases comparables, exprimé en fonction des ventes, le ratio des charges nettes présente un taux de 15,5 % comparativement à 15,1 % pour l'exercice précédent. En incluant les charges non récurrentes attribuables à la modernisation de la collecte sélective, le ratio des charges nettes est de 16,5 % comparativement à 15,3 % pour 2024-2025.

Consultez le Rapport annuel 2026 pour les détails complets.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Au terme de son plus récent exercice financier, son réseau de vente est composé de 401 succursales, 460 agences réparties partout au Québec, 57 Zones SAQ situées dans des régions urbaines, ainsi que d'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et au savoir-faire de ses plus de 6 700 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 38 000 produits provenant de ses quelque 5 900 fournisseurs issus de 77 pays. En 2025-2026, la SAQ a remis 2,1 G$ au Trésor québécois et a appuyé 195 organismes et événements. La SAQ mène ses activités de façon responsable, dans le respect des communautés et de l'environnement, tout en créant de la valeur pour le Québec.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Source : Linda Bouchard, Relations de presse SAQ, 514 916-0293, [email protected]