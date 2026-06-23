/R E P R I S E -- Heures d'ouverture des succursales de la SAQ à l'occasion de la Fête nationale du Québec et de la fête du Canada/

Nouvelles fournies parSociété des alcools du Québec (SAQ)
23 juin, 2026, 09:10 ET
MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Voici les modifications aux heures d'ouverture de l'ensemble des succursales de la SAQ, du 23 juin au 2 juillet 2026 inclusivement.
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Mardi 23 juin
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Certaines succursales offriront des heures d'ouverture prolongées.
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Mercredi 24 juin
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Les succursales seront fermées.
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Du 25 juin au 30 juin
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Les succursales seront ouvertes selon l'horaire habituel.
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Mercredi 1er juillet
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Les succursales seront majoritairement fermées à l'exception des succursales Express et de certaines autres succursales.
Vous pouvez consulter les heures d'ouverture détaillées de chaque succursale sur SAQ.COM.
SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)
Source : Linda Bouchard, Relations de presse, SAQ, 514-916-0293, [email protected]
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