Heures d'ouverture des succursales de la SAQ à l'occasion de la Fête nationale du Québec et de la fête du Canada

Nouvelles fournies par

Société des alcools du Québec (SAQ)

17 juin, 2026, 10:10 ET

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Voici les modifications aux heures d'ouverture de l'ensemble des succursales de la SAQ, du 23 juin au 2 juillet 2026 inclusivement.

Mardi 23 juin

Certaines succursales offriront des heures d'ouverture prolongées.

Mercredi 24 juin 

Les succursales seront fermées. 

Du 25 juin au 30 juin 

Les succursales seront ouvertes selon l'horaire habituel. 

Mercredi 1er juillet 

Les succursales seront majoritairement fermées à l'exception des succursales Express et de certaines autres succursales.

Vous pouvez consulter les heures d'ouverture détaillées de chaque succursale sur SAQ.COM.

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Source : Linda Bouchard, Relations de presse, SAQ, 514-916-0293, [email protected]

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