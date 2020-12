Partout au Canada, le magasinage des Fêtes a démarré très lentement pour les PME, comme en témoignent les nouvelles données du Tableau de suivi de la santé des PME publié par la FCEI :

62 % des PME sont complètement ouvertes (66 % le mois dernier)

41 % ont retrouvé tous leurs employés (42 % le mois dernier)

29 % seulement enregistrent à nouveau des ventes normales (28 % le mois dernier)

Au Québec, les résultats sont les suivants :

63 % des PME sont complètement ouvertes (69 % le mois dernier)

44 % ont retrouvé tous leurs employés (46 % le mois dernier)

30 % seulement enregistrent à nouveau des ventes normales (32 % le mois dernier)

Il est encore temps de sauver la période des fêtes pour les petites entreprises

La FCEI encourage vivement les consommateurs à privilégier les PME, chaque fois que c'est possible, pendant la saison des Fêtes. Chaque geste compte. C'est pourquoi dans le cadre de sa campagne #JechoisisPME, la FCEI lance un calendrier de l'avent spécial PME pour encourager l'achat local. Tous les jours, les consommateurs pourront y découvrir de nouvelles idées pour soutenir les PME. Pour y accéder, il suffit de se rendre à www.jechoisispme.ca.

« Cette année, partout au pays, de nombreuses personnes vont passer les Fêtes loin de leurs proches. Dans ce contexte, il est important de créer un sentiment d'appartenance à notre communauté locale. Nous avons besoin de sentir que nous sommes liés les uns aux autres et nous devons trouver une manière de maintenir ce lien privilégié. Soutenir l'achat local est une façon d'y arriver. Faisons-nous le cadeau de l'achat local. Il y a plein de façon de le faire : on peut acheter en ligne ou ramasser notre commande en bordure de rue. C'est comme cela qu'on pourra faire une différence dans la vie de tous les propriétaires de PME et dans celle de leurs employés. C'est également de cette manière qu'on pourra les remercier pour le travail colossal qu'ils accomplissent et qui permet de maintenir la vie dans nos quartiers », conclut M. Vincent.

Source des données FCEI

Les données présentées ici sont les résultats préliminaires d'un sondage en ligne de la FCEI, La reprise après la COVID-19 - novembre 2020, auquel 4 577 membres FCEI ont répondu depuis le 20 novembre. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,4 %, 19 fois sur 20.

À propos de #JechoisisPME

La campagne #JechoisisPME encourage l'achat local, promeut des initiatives visant à soutenir les PME et leur fournit des affiches et divers outils pratiques. Elle est parrainée par la Banque Scotia, Services aux commerçants Chase, eBay Canada, Intuit Canada et Interac Corp. Si vous souhaitez devenir commanditaire média, veuillez contacter [email protected].

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.



SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Wissal El Alaoui, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 poste 1808, Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

www.cfib.ca