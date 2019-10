La saison de la moustache commence alors que movember lance sa campagne de financement

CE MOVEMBRE, DU 1ER AU 30 NOVEMBRE, PEU IMPORTE LA MO ELLE SAUVE UN BRO

Les Canadiens peuvent s'inscrire pour PORTER, BOUGER ou ORGANISER afin de recueillir des fonds pour la santé masculine

Les fonds recueillis par Movember servent à financer des programmes et des recherches dans les domaines du cancer de la prostate, du cancer testiculaire, de la santé mentale et de la prévention du suicide chez les hommes

Au Canada , en moyenne les hommes meurent 4 ans plus tôt que les femmes

TORONTO, le 31 oct. 2019 /CNW/ - En novembre, les Canadiens d'un bout à l'autre du pays verront encore plus de moustaches défiler dans les rues alors que Movember lance sa 13e campagne annuelle à travers le Canada. Son activité de collecte de fonds dure un mois et invite les hommes et les femmes à Porter, Bouger ou Organiser pour aider à amasser des fonds et sensibiliser la population à la santé mentale et physique des hommes. À ce jour, grâce au port de la moustache et aux conversations générées, Movember a fièrement accueilli plus de six millions de sympathisants et a aidé à financer dans vingt pays, plus de 1,250 projets novateurs dans le domaine de la santé masculine, dont près de 300 ici même au Canada. Joignez-vous à nous dès aujourd'hui et inscrivez-vous sur Movember.com.

Au Canada, les statistiques sont renversantes. Au cours de sa vie, 1 homme sur 9 recevra un diagnostic de cancer de la prostate, chaque jour 11 hommes en mourront et ce cancer demeure le cancer le plus diagnostiqué chez les hommes. Trois suicides sur quatre sont commis par des hommes, ce qui en fait la deuxième cause de décès chez les hommes âgés de 15 à 44 ans au Canada. Le cancer testiculaire est le cancer le plus répandu chez les hommes jeunes et, bien que dans la plupart des cas le résultat chez les hommes atteints de la maladie soit positif, la probabilité de survie de 97% n'est pas réconfortante pour un homme sur vingt qui n'y parviendra pas. Les fonds amassés au cours du mois de novembre (et tout au long de l'année) serviront à financer des recherches et programmes novateurs visant ces causes principales, dans le but d'attaquer de front ces statistiques et de réduire de 25% le nombre d'hommes décédés prématurément d'ici 2030.

Les Mo Sista et Mo Bros qui aimeraient rejoindre le mouvement Movember cette année peuvent s'inscrire sur www.movember.com/fr et créer un espace Mo, et choisir de PORTER, BOUGER ou d'ORGANISER (ou une combinaison des 3) pour la santé masculine et s'engager dans le but de recueillir des dons.

PORTER: une MO. Au début du mois, les hommes sont encouragés à se raser le visage et à porter (faire pousser) leur moustache pendant les 30 jours de Movember. S'ils ne veulent pas se séparer de tous leurs poils faciaux bien-aimés, ils peuvent également sacrifier leur barbe pour une moustache et la laisser pousser pendant le reste du mois. La Mo est notre emblème pour la santé masculine et l'idée est de la porter fièrement!





BOUGER : Il n'est pas nécessaire d'être adepte de la gym pour s'inscrire à Bouger. Les collecteurs de fonds peuvent courir ou marcher 60 kilomètres au cours du mois - c'est 60 kilomètres pour les 60 hommes qui se suicident chaque heure, dans le monde entier (un homme par minute).





ORGANISER : Pour les organisateurs de party en chacun de nous, Organiser encourage les Mo Bros et les Mo Sistas à organiser un événement - peu importe l'événement - que ce soit une soirée jeux de société, un repas-partage, réunir une équipe pour un tournoi de hockey de rue ou un 5 à 7 avec des collègues. Tout type d'événement permet de réunir des fonds indispensables à la santé masculine. Les personnes intéressées à s'impliquer peuvent également organiser une Session de Rasage - un rasage des poils du visage en groupe pour commencer le mois. C'est le moyen le plus facile de commencer une conversation sur la santé masculine.

Movember est déterminé à changer le visage de la santé masculine et est actif tout au long de l'année faisant de façon positive la promotion de la santé, des programmes pour les hommes et sensibilisant la population sur la santé mentale et physique des hommes. L'organisation caritative reconnaît qu'à l'échelle mondiale, les hommes meurent six ans plus tôt que les femmes pour des problèmes de santé évitables ou pouvant être traités, tels que le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, la santé mentale et le suicide. Movember s'engage à faire en sorte que les hommes et les femmes du monde entier puissent passer le plus de temps possible avec leurs pères, frères, oncles, partenaires et amis.

Pour plus d'informations ou pour joindre le mouvement Movember dès aujourd'hui, visitez www.movember.com/fr

Conseils sur Porter la Mo Soyez prêt: Visez un style qui vous embellira, tout en respectant la moustache que la nature vous a donné, car peu importe la Mo, vous sauvez un Bro.



Soyez brave: Les premiers jours, voire les premières semaines, peuvent être inconfortables alors que votre Mo prend forme. Ignorez et persévérez afin de susciter des dons.



Soyez fort: Combattez les démangeaisons. Rappelez-vous que des hommes ont enduré bien pire. Vous pouvez supporter un petit picotement dans le visage.



Soyez beau: Découvrez toutes les techniques de toilettage appropriées. Une belle Mo se résume à un bon toilettage.



Soyez attentionné: Entretenez-la et maintenez-la propre. Veillez sur votre Mo, et votre Mo veillera sur vous.

À propos de Movember

Movember est la plus importante organisation caritative au monde résolue à changer la face de la santé masculine. L'organisme de bienfaisance recueille des fonds pour mettre en place des programmes innovants de recherche et de soutien qui permettent aux hommes de vivre plus heureux, en meilleure santé et plus longtemps. Engagés à bouleverser le statu quo, des millions de personnes ont rejoint le mouvement, contribuant au financement de plus de 1,250 projets axés sur le cancer de la prostate, le cancer testiculaire et la prévention du suicide. En plus de s'attaquer aux principaux problèmes de santé rencontrés par les hommes, Movember encourage les hommes à rester en bonne santé dans tous les domaines de leur vie, en mettant l'accent sur le maintien des relations sociales entre hommes et en leur permettant de discuter plus facilement de leur santé et des moments importants de leur vie. La vision de l'organisme est d'avoir un impact durable sur la santé des hommes. Pour faire un don ou en savoir plus, veuillez visiter www.movember.com/fr

