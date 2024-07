L'espérance de vie des hommes Canadiens continue de diminuer pour la troisième année consécutive

MONTREAL, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Les hommes canadiens meurent trop jeunes. Selon Statistique Canada, en 2022 75 854 hommes sont décédés avant leur soixante-quinzième anniversaire1 - ce qui signifie que près de la moitié (43 %) de tous les décès masculins survenus au Canada cette année-là étaient prématurés.

En 2022, près de 3 décès sur 4 (72 %) de tous les hommes canadiens étaient liés à la santé. Si l'état actuel de la santé masculine est alarmant, la trajectoire future ne peut que s'aggraver. Par exemple, le nombre de cas de cancer de la prostate devrait doubler d'ici à 20402.

Il est temps de plaider pour un plus grand investissement dans la santé masculine et de donner la priorité aux hommes de nos vies.

Statistiques concernant les décès d'hommes canadiens de moins de 75 ans en 2022

Le suicide est la deuxième cause de décès chez les hommes âgés de 15 à 54 ans, avec un total de 1 185 décès. En moyenne, trois hommes âgés de 15 à 54 ans se suicident chaque jour. 1

Les néoplasmes malins (cancers) sont la première cause de décès chez les hommes âgés de 45 à 74 ans, avec un total de 20 170 décès. En moyenne, deux hommes âgés de 45 à 74 ans meurent d'un cancer toutes les heures. 1

Près de la moitié (48 %) de tous les décès de moins de 75 ans ont été causés par des néoplasmes malins (cancers), ce qui en fait la première cause de décès prématuré chez les hommes canadiens.1

L'association caritative pour la santé masculine Movember a pour mission d'aider les hommes à vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus heureux. Elle a financé plus de 1 320 programmes de santé, investissant des millions de dollars dans des traitements, des recherches et des thérapies dans des domaines tels que la santé mentale et la prévention du suicide, le cancer testiculaire et le cancer de la prostate. Au Canada, elle a financé plus de 200 programmes de lutte contre le cancer de la prostate et le cancer testiculaire et 63 programmes de santé mentale.

Toutefois, compte tenu de l'ampleur et de la prévalence des problèmes de santé masculine, il faut en faire plus. La santé masculine n'est pas considérée comme un problème important. Les programmes mis en œuvre par des organisations telles que Movember sont efficaces, mais ils ne sont pas suffisants. Il faut investir davantage dans les pratiques de santé masculine - en particulier dans les pratiques axées sur les soins préventifs - pour changer les résultats actuels. La détection précoce des problèmes de santé est toujours l'un des moyens les plus efficaces de guérir plus rapidement, voire d'éviter complètement la maladie, ce qui fait de l'investissement dans les soins préventifs une priorité.

Tout le monde a un homme dans sa vie auquel il tient. Lorsque ces hommes vont bien, les bénéfices se répercutent sur leurs relations, leur famille et leur communauté. Mais lorsque ces hommes ne vont pas bien et ne sont pas soutenus, les répercussions sont lourdes et ont un impact sur tout le monde.

"Je suis un père, un fils et un frère. Je suis premier intervenant depuis 32 ans et je suis fier d'avoir porté de nombreux chapeaux au sein des services d'incendie de la Colombie-Britannique. Le temps passé dans un rôle de premier intervenant est éprouvant pour une personne, et encore plus 32 ans", explique Steve Farina. "J'ai commencé à travailler dans les services d'incendie à l'âge de 19 ans. Dès cet âge, j'ai commencé à "remplir mon sac à dos", comme nous l'appelons, de cailloux, de pierres et de roches (expériences vécues lors d'appels traumatisants). Assez tôt, le sac à dos n'était plus assez grand et j'ai dû passer à un sac plus grand, puis une poche de hockey et lorsqu'il n'y a plus eu de taille, c'est mon corps qui a porté le traumatisme. Le traumatisme est rentré chez moi parce que je ne m'autorisais pas à traiter mes émotions ou que je ne savais pas comment le faire et qu'elles surgissaient inopinément sous forme de colère, de frustration ou de manque de patience. Pendant des décennies, ça a été ma réalité. Je prenais soin des gens dans ma vie professionnelle, mais pas de ma vie privée, et surtout pas de moi-même. Avec le recul, je me rends compte qu'il y a eu tant de moments avec ma famille où, même si j'essayais d'être présent, je ne l'étais pas. J'ai manqué beaucoup de choses. Je me suis concentré sur un travail qui retenait mon attention en dehors de ma cellule familiale et le temps que je passais avec eux en a souffert. La meilleure version de moi-même a été sacrifiée".

Steve Farina est un homme qui a vu comment le fait de négliger sa santé a eu un impact sur les personnes qu'il aime, notamment sa fille. Après avoir rejoint le service d'incendie de la Colombie-Britannique à l'âge de 19 ans et passé 28 ans sur le terrain, la qualité de sa santé mentale était très mauvaise. En 2019, après l'échec de son mariage, il a finalement cherché de l'aide et s'est inscrit à Shoulder to Shoulder, un programme de résilience pour les premiers intervenants financé par Movember.

"Je ne suis qu'un exemple parmi d'autres d'un homme qui s'est senti honteux de chercher de l'aide et faible de ne pas pouvoir s'en sortir seul", poursuit-il. "Des pensées internes résonnent dans ma tête : "Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi", "Je suis brisé", "Je suis seul dans ma douleur". Cette honte et cette peur de se confier ne s'appliquent pas seulement à la santé mentale. Les hommes cachent souvent les symptômes de santé physique et, à l'instar des émotions, ils masquent la douleur physique en l'intériorisant. Pour les hommes, c'est le fait d'avoir été élevés dans une société qui désapprouve les émotions, à moins qu'il ne s'agisse de colère. Les hommes n'ont pas la permission de pleurer ou d'avoir du chagrin, ils doivent être forts, stables et fiables".

C'est un homme qui a attendu des années avant de s'attaquer à ses problèmes de santé, en partie à cause d'un manque de ressources. Non seulement il a souffert, mais ses relations avec ses proches ont été mises à rude épreuve, car ils ont ressenti les effets de sa mauvaise santé.

Movember encourage les Canadiens à faire partie de la solution. Partagez votre histoire pour aider à montrer tous les impacts de la santé masculine et contribuer à créer des actions bénéfiques pour nous tous.

