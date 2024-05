SURREY, BC, le 3 mai 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) veille à la sécurité de la population canadienne et s'assure que les personnes qui tentent de faire passer illégalement des armes à feu et des stupéfiants à la frontière sont tenues responsables de leurs actes.

À la suite d'une enquête de l'ASFC, Jerry Armas, citoyen américain de Californie, a été condamné à 27 mois de prison pour possession et tentative d'introduction en contrebande au Canada d'une arme de poing chargée et prohibée.

M. Armas a comparu devant le tribunal de Surrey, C.-B., le 21 mars 2024, et a plaidé coupable à deux infractions assorties des énoncés suivants :

article 95(1) du Code criminel : 25 mois pour possession d'une arme à feu prohibée avec des munitions;

: 25 mois pour possession d'une arme à feu prohibée avec des munitions; article 159(1) de la Loi sur les douanes : 2 mois pour contrebande d'une arme à feu.

En plus de la peine d'emprisonnement, M. Armas a reçu une interdiction à vie d'utiliser ou de posséder des armes à feu.

En mars 2023, M. Armas a tenté d'entrer au Canada par le point d'entrée de Douglas sans déclaration. En examinant le véhicule, les agents des services frontaliers ont trouvé 18,1 g de cocaïne et un pistolet fantôme de 9 mm de fabrication privée et sans numéro de série, ainsi que 118 munitions. Les enquêteurs de l'ASFC ont par la suite inculpé M. Armas pour des infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel.

Citations

« Empêcher les armes à feu prohibées d'entrer au Canada fait partie de l'engagement de l'ASFC à protéger nos collectivités. Cette condamnation et cette peine démontrent l'important travail effectué à nos frontières et les conséquences auxquelles les personnes font face lorsqu'elles se livrent à la contrebande ».

- Nina Patel, directrice générale régionale, ASFC, région du Pacifique

Faits en bref

Il appartient au voyageur de se renseigner sur les règles applicables à l'importation d'une arme à feu ou d'une arme au Canada . Les armes à feu qui ne sont pas déclarées correctement, ainsi que les véhicules utilisés pour les transporter, peuvent être saisis par l'ASFC.

. Les armes à feu qui ne sont pas déclarées correctement, ainsi que les véhicules utilisés pour les transporter, peuvent être saisis par l'ASFC. La contrebande de stupéfiants, d'armes prohibées et d'autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent mener à des poursuites devant un tribunal. Une condamnation par un tribunal peut entraîner des amendes et des peines d'emprisonnement ainsi qu'avoir une incidence sur la capacité d'un ressortissant étranger à revenir au Canada à l'avenir.

et au peuvent mener à des poursuites devant un tribunal. Une condamnation par un tribunal peut entraîner des amendes et des peines d'emprisonnement ainsi qu'avoir une incidence sur la capacité d'un ressortissant étranger à revenir au à l'avenir. Pour obtenir les dernières statistiques relatives aux stupéfiants et à l'exécution de la législation applicable, consultez la page sur les saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

(ASFC). Toute personne ayant des renseignements sur des activités transfrontalières douteuses est encouragée à appeler la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1‑888‑502‑9060 ou à soumettre un signalement en ligne.

@FrontièreCanPAC

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945