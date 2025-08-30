La SAAQ autorise la levée du secret professionnel sans réserve dans le cadre de toutes les enquêtes sur SAAQclic

QUÉBEC, le 30 août 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration a autorisé aujourd'hui la levée du secret professionnel et la divulgation de tout avis, toute opinion et tout conseil juridique qui faciliteront l'exercice des mandats respectifs de la Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ainsi que des enquêteurs de l'Autorité des marchés publics (AMP) et de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).



Cette démarche traduit la volonté de la SAAQ de collaborer encore plus activement aux travaux de la Commission ainsi qu'aux enquêtes que mènent l'AMP et l'UPAC. En levant sans réserve le secret professionnel, la SAAQ souhaite que toutes les enquêtes progressent rapidement et dans les meilleures conditions. Elle met tout en œuvre pour soutenir ce processus avec intégrité et transparence.

« Par le vote unanime du CA en faveur de la levée du privilège, la SAAQ réitère sa volonté de collaborer pleinement avec les différentes enquêtes en cours.



Un seul objectif nous anime tous, soit la recherche de la vérité. Dès que nous avons été mis au fait de l'enjeu de l'accès à certains documents, tant la présidente-directrice générale par intérim que le CA ont pris les mesures nécessaires pour régler rapidement la question. »



- Dominique Savoie, présidente du conseil d'administration de la SAAQ

