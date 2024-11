La SAAQ accueillie chaleureusement par le Eeyou Eenou Police Force

QUÉBEC, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Cet automne, neuf représentants de la Société, dont une conseillère en relations avec le milieu, des contrôleurs routiers et des évaluateurs de conduite, ainsi que le directeur du Réseau Intersection, ont rendu visite à la communauté crie de Chisasibi. À destination, l'équipe a été accueillie et reçue chaleureusement par M. Mianscum, directeur du Eeyou Eenou Police Force (EEPF), et son équipe.

En planifiant et en coordonnant la venue de nos représentants et en les accompagnant tout au long de leur séjour, le EEPF a rendu possibles des rencontres entre les représentants de la Société et le chef de bande, ainsi qu'avec la responsable de la prévention des blessures du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James. Des activités de sensibilisation ont été réalisées sur les thèmes des angles morts de véhicules lourds et l'importance du port du casque à vélo et en véhicule hors route. Dans le cadre de ces activités, le EEPF et nos représentants ont été à la rencontre des enfants de l'école primaire, des jeunes de l'école secondaire et des membres de la communauté. Ces occasions ont donné lieu à des échanges enrichissants qui ont permis aux membres composant l'équipe de notre organisation d'avoir une meilleure compréhension des enjeux de sécurité routière à Chisasibi.

Ce voyage en territoire cri s'inscrit dans cette volonté de développer d'abord des relations solides, puis d'établir éventuellement des partenariats fructueux et durables entre les Premières Nations et la Société. D'ailleurs, en mars dernier, une entente visant l'amélioration de l'accessibilité des services de la Société au Nunavik, territoire traditionnel des Inuits du Québec, a été signée. Cette entente permet l'implantation, au Nunavik, d'une ressource consacrée à la réalisation d'activités de prévention et de sensibilisation adaptées aux réalités régionales en matière de sécurité routière. Elle permet également d'offrir un service d'évaluation des compétences de conduite lors d'examens théoriques et pratiques, facilitant ainsi l'accès au permis de conduire.

