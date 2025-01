La rue Notre-Dame Est dans le Vieux Pointe-aux-Trembles sera refaite à neuf : verdie, elle offrira plus d'espace aux piétons et les fils électriques seront enfouis

MONTRÉAL, le 15 janv. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal va de l'avant avec le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame Est, dans le Vieux Pointe-aux-Trembles, qui s'amorcera le printemps prochain.

Alors que le projet vise à remplacer ou encore à prolonger la durée de vie des infrastructures souterraines centenaires, la Ville saisit cette opportunité pour réaménager la rue Notre-Dame Est, entre la 1re et la 13e Avenue, afin d'en faire un milieu de vie moderne, complet et dynamique. Ce réaménagement majeur inclura l'élargissement des trottoirs, ce qui améliorera le confort et la sécurité des piétons, tout en contribuant à la vitalité commerciale en fournissant l'espace nécessaires pour y aménager des terrasses.

Le projet prévoit, entre autres :

l'enfouissement sous terre du réseau électrique et de télécommunications ;

le remplacement de l'éclairage de rue et des feux de circulation ;

l'installation d'un nouveau mobilier urbain ;

la reconstruction de la rue ;

la reconstruction des trottoirs qui seront élargis ;

la reconstruction et la réhabilitation de conduites d'égout et d'aqueduc ;

le remplacement d'entrées de service en plomb.

Mesures d'adaptation aux impacts des changements climatiques

La nouvelle rue Notre-Dame Est sera également nettement plus verdie avec la plantation de près de 300 arbres et arbustes et de plus de 2 300 vivaces. Ces nouvelles plantations contribueront non seulement à rendre l'artère plus belle et conviviale, mais également à réduire les îlots de chaleur.

Afin de rendre la ville plus résiliente face aux impacts des changements climatiques, plus particulièrement lors des épisodes de fortes pluies, des aménagements éponges seront également intégrés au projet sous la forme de saillies drainantes.

« Nos infrastructures souterraines sont vieillissantes et il est essentiel de les réhabiliter ou de les remplacer pour continuer à offrir des services de qualité à la population. Plutôt que de reconstruire à l'identique, nous profitons de l'occasion pour transformer la rue Notre-Dame Est, dans le Vieux Pointe-aux-Trembles, pour qu'elle soit une artère mieux adaptée à la réalité d'aujourd'hui. La rue sera plus verte, plus sécuritaire et offrira des espaces publics plus conviviaux et accessibles », a déclaré la présidente du comité exécutif et responsable des ressources humaines, des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs, Émilie Thuillier.

« Le projet tant attendu de réaménagement de la rue Notre-Dame Est dans le Vieux Pointe-aux-Trembles va transformer notre quartier, le rendant plus accueillant et dynamique. En plus de reconstruire la rue et d'élargir les trottoirs pour favoriser l'aménagement de terrasses, nous allons verdir considérablement les espaces publics à l'aide de nombreuses plantations en plus d'enfouir les fils électriques, ce qui va magnifier le paysage urbain. Ce réaménagement est une avancée majeure pour améliorer la qualité de vie dans notre arrondissement et soutenir le développement local. Ce projet s'inscrit en continuité de nos investissements dans le secteur ces dernières années, renforçant ainsi notre engagement envers la revitalisation de la destination patrimoniale et commerciale qu'est le Vieux-Pointe-aux-Trembles », a ajouté la mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois.

Les travaux doivent débuter le printemps prochain et devraient se terminer à l'automne 2026. Afin de réduire les impacts sur la population et les activités commerciales, les travaux seront réalisés en différentes phases.

Pour plus de détails en lien avec le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame Est dans le Vieux Pointe-aux-Trembles, consultez cette page.

