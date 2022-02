Le gouvernement du Canada favorise la revitalisation des communautés et du tourisme et crée les conditions pour que les économies locales prospèrent et puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19

Les villes canadiennes s'épanouissent lorsqu'elles disposent d'infrastructures communautaires propices à l'interaction sociale et à l'activité physique et donnent accès à des installations et à des programmes récréatifs. Ces commodités font partie intégrante de notre bien-être général en tant qu'individus, familles et communautés. Notre reprise économique dépend énormément de la vitalité de nos communautés locales et de leurs espaces communs.

Aujourd'hui, Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA, a annoncé des investissements totalisant 2 487 885 $ pour 23 projets sur la Rive-Sud de la Nouvelle-Écosse. Le financement comprend des contributions non remboursables de 1 359 377 $ pour 18 projets dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) et un total de 1 128 508 $ en contributions non remboursables au titre du Fonds d'aide au tourisme (FAT) pour cinq projets.

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Le fonds verse une somme de 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional du Canada (ADR) pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs. Alors que les restrictions en matière de santé publique sont assouplies, le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes.

Annoncés en juillet 2021, les 500 millions de dollars du Fonds d'aide au tourisme (FAT) sont administrés par les ADR et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Le FAT a été créé spécifiquement pour aider les organisations et les entreprises du secteur du tourisme à adapter leurs activités de façon à satisfaire aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services novateurs pour faciliter leur croissance future.

« Des collectivités fortes et dynamiques en Nouvelle-Écosse sont des éléments essentiels à une reprise économique robuste et inclusive. Le fait d'investir dans l'infrastructure communautaire et les initiatives touristiques aide à revitaliser les économies locales, stimule le tourisme, crée des emplois et offre aux résidents et aux visiteurs des espaces pour se rassembler et explorer en toute sécurité. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA

Le financement du FCRC aide les communautés :

à adapter les espaces et les biens communautaires afin qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité conformément aux directives locales de santé publique ;



à aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Parmi les bénéficiaires admissibles figurent les organismes sans but lucratif, les administrations rurales, municipales ou régionales, les groupes et communautés autochtones ainsi que les organismes du secteur public qui fournissent des services d'infrastructure municipaux.

La priorité pourrait être accordée aux projets qui encouragent la participation des groupes sous-représentés et qui tiennent compte des défis uniques des collectivités rurales et éloignées.

Pour en savoir plus sur le processus de demande, les critères d'admissibilité et les dépenses admissibles, ou pour présenter une demande au titre du FCRC, consultez votre agence de développement régional.

Les agences de développement régional du Canada continuent de fournir un soutien ciblé à la reprise économique dans la région. On peut soumettre une demande à l'Agence de promotion économique du Canada atlantique pour le Fonds canadien de revitalisation des communautés, le Fonds pour l'emploi et la croissance, l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale et le Fonds d'aide au tourisme.

continuent de fournir un soutien ciblé à la reprise économique dans la région. On peut soumettre une demande à l'Agence de promotion économique du atlantique pour le Fonds canadien de revitalisation des communautés, le Fonds pour l'emploi et la croissance, l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale et le Fonds d'aide au tourisme. Avec un budget national de 500 millions de dollars, dont 485 millions de dollars administrés par les agences de développement régional (ADR) du Canada et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars de soutien au tourisme annoncé dans le budget de 2021.

et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars de soutien au tourisme annoncé dans le budget de 2021. Un montant de 48,5 millions de dollars du Fonds d'aide au tourisme a été alloué à l'APECA pour soutenir la région de l'Atlantique.

