La réunion ministérielle des cinq pays et du Quintet des procureurs généraux se termine

LONDRES, le 1 août 2019 /CNW/ - La collaboration étroite avec les partenaires internationaux, tels que les partenaires de l'alliance de sécurité du Groupe des cinq, est essentielle pour assurer la sécurité des Canadiens et pour surmonter les défis communs de nos systèmes de justice. Du 29 au 31 juillet, le Canada a participé à une réunion ministérielle des cinq pays (RMCP) et du Quintet des procureurs généraux aux côtés de l'Australie, de la Nouvelle‑Zélande, des États‑Unis et du Royaume‑Uni. La réunion de trois jours a eu lieu à Londres, au Royaume‑Uni.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, et le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Ahmed Hussen, ont représenté le Canada à la RMCP, pendant laquelle les partenaires ont discuté sur les principales priorités communes liées à la sécurité et la prospérité des personnes dans leur pays.

Les ministres de la RMCP ont examiné des questions communes, notamment les cybermenaces, la chaîne d'approvisionnement pour les nouvelles technologies et la sécurité frontalière.

La RMCP a tenu une table ronde sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Microsoft, de Twitter, de Facebook, de Google, de Snap et de Roblox ont participé à la discussion. Les ministres ont réitéré leurs attentes envers l'industrie numérique de créer un environnement plus sécuritaire pour les enfants. De plus, ils ont convenu de continuer leur collaboration pour contrer ce crime horrible.

Les ministres ont également convenu de continuer à travailler ensemble pour protéger les institutions électorales et les processus démocratiques de l'ingérence étrangère. De plus, ils ont discuté de l'importance de la collaboration internationale continue afin de faire face à la menace de terroristes qui ont voyagé dans la zone de conflit irako-syrienne. La discussion a porté sur le travail continu de recueillir et de préserver l'intégrité des preuves accumulées sur le champ de bataille qui peuvent être utilisées pour poursuivre les participants de campagnes terroristes de Daesh.

Les ministres de la RMCP et le Quintet des procureurs généraux ont tenu une séance conjointe pour discuter de ces enjeux, entre autres, dont contrer l'extrémisme violent; l'appel à l'action de Christchurch; la façon dont la communauté internationale peut travailler ensemble pour prévenir les personnes d'abuser Internet pour promouvoir la radicalisation et faire du sensationnalisme au sujet d'acte terroriste; la protection des citoyens en ligne par des systèmes de chiffrement solide, et ce, en assurant la sécurité des citoyens.

Le sous‑ministre délégué du ministère de la Justice a représenté le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David Lametti, au sein du Quintet des procureurs généraux. Comme la RMCP, le Quintet est une réunion annuelle où les procureurs généraux peuvent discuter de questions communes. Les discussions de cette année portaient sur les médias sociaux et la confidentialité des données, les cadres de détermination de la peine, la responsabilité criminelle des personnes morales, les activités des états hostiles et l'intelligence artificielle dans le système juridique. Les procureurs généraux ont également signé une déclaration sur la coopération internationale en matière de cybercriminalité, qui affirme leur soutien pour la Convention de Budapest et pour le groupe d'experts des Nations Unies sur la cybercriminalité comme étant les meilleurs moyens de résoudre ce problème.

« Nous devons travailler avec nos alliés afin de contrer les menaces mondiales accrues et de protéger les Canadiens. Nos partenaires du Groupe des cinq travaillent ensemble depuis très longtemps et je suis fier des discussions productives que nous avons tenu sur la sécurité et la prospérité de nos peuples. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Je tiens à remercier le Royaume‑Uni d'avoir présidé la réunion ministérielle des cinq pays de cette année. J'ai hâte de poursuivre nos discussions sur la façon de gérer efficacement la migration, d'assurer l'intégrité de nos gouvernements et de relever les défis auxquels nous faisons face de manière juste et équitable. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Notre capacité de collaborer et d'échanger des renseignements avec nos partenaires du Quintet sur des questions d'ordre juridique est vitale. Ensemble, nous améliorons notre capacité à faire face aux questions et aux enjeux juridiques émergents et à moderniser nos systèmes juridiques. »

- L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada

La première réunion ministérielle des cinq pays a eu lieu en 2013. Cette réunion offre un forum aux cinq pays partenaires pour discuter d'un éventail de questions communes en matière de sécurité nationale et de sécurité publique en plus de déterminer des domaines où les pays peuvent travailler ensemble.

Le Quintet des procureurs généraux se réunit chaque année depuis 2009 afin de discuter de questions juridiques d'intérêt commun.

