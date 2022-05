La résidence pour aînés Jardin Lebourgneuf dénoncée

Travaillant dans un contexte où le seuil minimal de personnel requis n'est pas comblé, les employé-es de ce centre doivent donc effectuer leur quart de travail complètement surchargés, tentant tant bien que mal de combler les tâches du personnel manquant.

Pour Marjorie Guay, vice-présidente régionale de la FSSS, cette situation ne peut plus durer : « Il faut agir rapidement et donner des conditions décentes aux employé-es. Pour l'instant, les salaires ne sont pas au rendez-vous, ce qui fait que la pénurie de main d'œuvre et que le roulement de personnel ne va que continuer. Il est grand temps d'avoir une rémunération décente dans ce secteur pour attirer et maintenir le personnel en poste, ce qui permettrait d'assurer la sécurité des usager-es. »

« Là nos membres sont vraiment inquiet-es par rapport à la sécurité et la santé de leurs résident-es et parfois même pour leur propre santé et sécurité. Il faut que le gouvernement ouvre les yeux et intervienne rapidement » de terminer Marlène Ross.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Geneviève Lambert-Pilotte, conseillère syndicale à l'information, Fédération de la santé et des services sociaux - CSN, Cellulaire : 514 266-7855, [email protected]