La relève d'affaires du Québec salue un budget de reprise économique forte, inclusive et équitable

QUÉBEC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) et la Jeune Chambre de commerce de Québec (JCCQ) accueillent favorablement le troisième budget Girard. Les trois organisations félicitent le choix de maintenir les versements au Fonds des générations malgré une situation difficile, tout en rappelant l'importance d'inclure la relève d'affaires dans un plan concret de retour à l'équilibre budgétaire.

Un soutien plus que nécessaire pour l'entrepreneuriat québécois

Les représentants des trois organisations réunis pour l'occasion félicitent le gouvernement d'avoir maintenu un financement de 150 M$ pour les programmes de soutien aux entreprises PACTE et PAUPME et accueillent favorablement le dépôt au printemps d'une nouvelle stratégie pour permettre aux entreprises québécoises, notamment les PME, d'avoir plus facilement accès aux marchés publics. L'investissement de 100 M$ pour la relance du secteur culturel est aussi une mesure apte à aider les entrepreneurs québécois.

Par ailleurs, la diminution du taux d'imposition des PME sur leurs premiers 500 000$ de revenus de 4 à 3,2 % est une mesure insuffisante. De même, elles soulignent aussi l'endettement important des PME québécoises, qui s'élève à en moyenne 150 000$, et regrettent le manque de mesures concrètes du gouvernement pour corriger cette situation.

Des investissements en santé mentale capables de faire une différence

Un soutien accru à notre précieuse relève d'affaires en matière de santé mentale est nécessaire afin d'éviter des coûts importants liés à la perte de productivité et l'impact social de la détresse psychologique. Les trois organisations accueillent donc favorablement l'investissement de 144 M$ pour le déploiement de soins et services additionnels en santé mentale et en itinérance.

Un pari gagnant pour une transition vers une économie verte

La jeune communauté d'affaires du Québec soutient le développement durable et les politiques qui peuvent contribuer à la réduction des GES. De ce fait, le RJCCQ, la JCCM et la JCCQ accueillent favorablement l'investissement considérable de 1,5 G$ afin d'améliorer la mobilité et d'électrifier le transport collectif de même que le montant de 20 M$ planifié pour déployer la stratégie québécoise de l'hydrogène vert et des biocarburants.

Une relance inclusive pour un Québec plus prospère

Le RJCCQ, la JCCM et la JCCQ soulignent l'importance de programmes économiques adaptés aux réalités de différents groupes sous-représentés: communautés culturelles, LGBTQ2+, et autochtones. Compte tenu des impacts disproportionnés de la pandémie sur ces communautés, elles accueillent favorablement l'investissement de 23,4 M$ pour continuer d'appuyer Femmessor et l'enveloppe de 25 M$ pour favoriser le développement de l'entrepreneuriat inclusif et diversifié.

Citations

"La JCCM salue la décision du gouvernement de stimuler le développement d'un entrepreneuriat plus inclusif et diversifié, dans son budget 2021-2022, grâce aux mesures supplémentaires en faveur des femmes pour une relance économique plus équitable."

"La JCCM reconnaît aussi les mesures mises en place pour pallier aux problèmes de main d'œuvre par la formation et le recrutement, un enjeu qui saura augmenter notre capacité à générer de la croissance. Deux mesures qui permettraient de faire rayonner la relève de Montréal!"

- Déborah Cherenfant, présidente, Jeune Chambre de commerce de Montréal.

"Dans le contexte économique actuel, la JCCQ salue le maintien intégral du Plan pour une économie verte (PEV) et encourage le Gouvernement à saisir, sans délai, toute opportunité d'investissement dans le développement de l'innovation et de l'économie verte, notamment en accélérant la réalisation du PEV et en intensifiant ses investissements auprès d'accélérateurs et d'incubateurs, et ce, au-delà des 6 millions annoncés au budget 2021."

- Jean-Simon Campbell, président, Jeune Chambre de commerce de Québec.

"Les mesures concernant le transfert d'entreprise familiale et les contributions maintenues au Fonds des générations rassurent. En revanche, l'incertitude plane sur les gestes requis pour diminuer la dette, tout comme l'exposition aux effets d'une hausse des taux d'intérêt."

"Par ailleurs, si la diminution du taux d'imposition des PMEs est une avenue intéressante, elle paraît insuffisante aussi bien sur le plan fiscal que pour générer un réel incitatif à l'entrepreneuriat."

- Pierre Graff, président-directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.

À propos du RJCCQ

Depuis 28 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) soutient un réseau de 46 jeunes chambres de commerce et d'ailes jeunesse à travers le Québec représentant plus de 13 000 jeunes professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs, âgés de 18 à 39 ans. Le RJCCQ compte parmi ses rangs quinze organisations issues des communautés culturelles et est présent dans 16 régions administratives du Québec.

À propos de la JCCQ

Fondée en 1987, la Jeune Chambre de commerce de Québec (JCCQ) est une organisation qui regroupe plus de 500 membres de la communauté d'affaires, dont près de 100 bénévoles. Par le biais d'activités, d'événements, de conférences et de formations, la JCCQ crée des opportunités d'affaires et contribue à l'épanouissement des jeunes entrepreneurs et professionnels. Ayant une vision d'avenir, les membres de son vaste réseau participent au rayonnement de la relève de la grande région de Québec.

À propos de la JCCM

Fondée en 1931, la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, représenter et faire rayonner la relève d'affaires et est un regroupement de cadres, professionnels et professionnelles, travailleurs et travailleuses autonomes, entrepreneurs et entrepreneures ou encore d'étudiantes et étudiants âgés de 18 à 40 ans. Elle compte aujourd'hui près de 1 600 membres, dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une multitude d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires à Montréal. De plus, la JCCM compte sur l'appui de cinq grands partenaires qui ont à cœur la relève, soit BMO Groupe financier, Bell, CN, Énergir et la Ville de Montréal.

