/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant le Parc du Mont-Sainte-Anne/

QUÉBEC, le 15 mai 2026 /CNW/ - La ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Kariane Bourassa, le ministre de l'Emploi et responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, et le président-directeur général de la Sépaq, M. Martin Soucy convient les représentants des médias à une annonce importante concernant l'avenir du Parc du Mont-Sainte-Anne.

Date : mardi 19 mai 2026



Heure : 10 h



Endroit : Chalet principal du Parc du Mont-Sainte-Anne

300, rang St-Julien, Saint-Ferréol-les-Neiges (Québec) G0A 3R0

Merci de confirmer votre présence à Mme Mélanie Pageau: [email protected]

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Source et information : Mélanie Pageau, Conseillère en communication, Sépaq, Téléphone : (418) 446-7429, [email protected]; Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Téléphone : (514) 264-1202, [email protected]