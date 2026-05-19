Infrastructures et équipements - Québec renforce l'attractivité touristique du Parc du Mont-Sainte-Anne

QUÉBEC, le 19 mai 2026 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Mme Kariane Bourassa, le ministre de l'Emploi et responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard et le président-directeur général de la Sépaq, M. Martin Soucy, annoncent un investissement de 14 millions $ dans le Parc du Mont-Sainte-Anne (PMSA) afin de générer des retombées durables pour la population, les visiteurs et l'industrie touristique de la région.

LOGO (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Le 13 avril 2026, la Sépaq est officiellement devenue propriétaire du PMSA et exploitante des activités (vélo de montagne, ski de fond, camping) qui se pratiquent sur 50 km2 de territoire situé dans la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges. Le gouvernement du Québec a exprimé sa volonté de revaloriser à la destination du Mont-Sainte-Anne et de soutenir son développement récréotouristique, au bénéfice de la communauté et de toute la région.

Un levier de développement

Une partie de l'investissement annoncé servira à l'achat d'équipements essentiels aux opérations et à la construction d'infrastructures de base. Par exemple, deux dameuses pour les pistes de ski de fond ont déjà été acquises par appel d'offres pour quelque 800 000 $ auprès d'une entreprise établie sur la Côte-de-Beaupré. Un appel d'offres sera lancé dans les prochaines semaines en vue de la construction d'un entrepôt-atelier à proximité du chalet du rang St-Julien.

Les sommes pourront servir à rénover ou reconstruire certaines infrastructures existantes en fonction des priorités qui seront établies dans les prochains mois. La Sépaq envisage aussi des partenariats avec des acteurs de la communauté, des mondes municipal et communautaire ou du secteur privé afin de créer des opportunités de développement. La Sépaq met en place un modèle d'exploitation durable au PMSA et entend continuer à bâtir avec le milieu une destination à la hauteur de la beauté du territoire.

Un montant de 10 millions $ a été ajouté au Plan québécois des infrastructures pour le PMSA dans le dernier budget du gouvernement du Québec, et la Sépaq contribue à l'investissement à la hauteur de 4 millions $ à même ses liquidités.

CITATIONS

« L'avenir du PMSA m'interpelle d'autant plus que je me suis battue pour lui à titre de députée. Je connais bien son histoire, son importance, son potentiel et l'attachement que les gens lui portent. De plus, il incarne parfaitement ma mission ministérielle d'inciter la population à bouger et à profiter du plein air. Je suis fière que l'on soutienne son développement »

Karianne Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Par ses investissements, nous redonnons au Mont-Sainte-Anne ses lettres de noblesse. Notre montagne est un moteur économique dont les retombées positives vont au-delà de la région de capitale nationale. Destination de calibre international, il constitue un atout majeur pour l'offre touristique du Québec. Je me réjouis que la montagne devienne afin une destination quatre saisons pour les sportifs, les passionnés de plein air et les commerçants de la Côte-de-Beaupré. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Montmorency

« Nos équipes sont à pied d'œuvre depuis des mois pour concrétiser une vision et un modèle d'exploitation durable de ce 47e établissement de la Sépaq. Il reste encore beaucoup de travail et de nombreux défis à relever. Mais nous sommes pleinement engagés dans le succès de la destination. Nous sommes convaincus de pouvoir mener le parc encore plus loin grâce à la collaboration et le dynamisme du milieu. »

Martin Soucy, président-directeur général de la Sépaq

VISUEL

Pour télécharger une maquette de l'entrepôt-atelier projeté (image générée avec l'IA) ainsi que des photos du territoire et du modèle des dameuses achetées, cliquez ici.

sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Sources et informations :Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, Téléphone : (418) 254-9314, [email protected]; Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et responsable de la région de la Capitale-Nationale, Téléphone : (367) 990-1882, [email protected]; Flore Bouchon, Conseillère stratégique aux communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Téléphone : (514) 264-1202, [email protected]