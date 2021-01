Les coûts des PME par employé sont 5 fois plus élevés que ceux des grandes entreprises

MONTRÉAL, le 25 janv. 2021 /CNW/ - La réglementation a coûté 38,8 milliards de dollars aux PME canadiennes en 2020, dont 10,8 milliards représentent pour les entrepreneurs de la paperasse superflue, voire excessive, qui pourrait être éliminée sans compromettre l'intérêt public. C'est ce que révèle le nouveau Rapport sur la paperasserie au Canada publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) en partenariat avec Intuit Canada. Ce rapport vient donner le coup d'envoi à la 12e édition de la Semaine de sensibilisation à la paperasserieMC organisée tous les ans par la FCEI. On y découvre aussi que les entreprises de moins de cinq employés dépensent 7 023 $/année par employé pour se conformer à la réglementation gouvernementale, tandis que celles qui comptent au moins 100 employés ne paient que 1 237 $/année par employé.

Bien que les chiffres estimatifs ne tiennent pas compte des coûts réglementaires liés à la pandémie, 83 % des PME canadiennes affirment que la COVID-19 a considérablement alourdi leurs coûts de mise en conformité.

« La COVID-19, c'est un coup dur pour nos petits commerces et pour notre économie. Donc, réduire la paperasserie, en ces temps très difficiles, c'est donner le temps aux entrepreneurs de s'occuper davantage des défis de leur entreprise et d'assurer la survie même de leur projet. Pour les gouvernements, c'est aussi avantageux : ils peuvent aider à stimuler l'économie à moindre coût tout en préservant un équilibre réglementaire nécessaire », déclare François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

En fait, 94 % des chefs de PME trouvent qu'il est important que le gouvernement fédéral et les provinces s'engagent à alléger le fardeau administratif, mais ils sont nettement moins nombreux à être convaincus que les gouvernements aient la volonté de le faire (15 % pour le fédéral et 24 % pour les provinces).

« Les PME doivent absolument remonter la pente pour que les Canadiens puissent retrouver leur emploi après la pandémie. Et pour cela, tous les paliers gouvernementaux doivent fournir des efforts, y compris dans la réduction de la paperasserie. On peut d'ailleurs citer, comme bon exemple d'agilité, les municipalités du Canada qui ont accéléré leur procédure d'approbation des demandes d'aménagement des terrasses des restaurants durant la crise. Ce sont des actions comme celle-là qui font la différence au quotidien », ajoute M. Vincent.

Moyens pratiques de réduire la paperasserie

Le rapport de la FCEI cible les mesures que peuvent prendre les gouvernements pour alléger le fardeau réglementaire, par exemple simplifier les règlements en vigueur et utiliser un langage clair (79 %) ou encore améliorer le service à la clientèle (68 %). Selon 81 % des propriétaires d'entreprise sondés, l'amélioration des services en ligne réduirait considérablement leurs coûts liés à la conformité. Ils aimeraient notamment pouvoir envoyer les formulaires gouvernementaux au moyen des logiciels dont ils se servent dans leur entreprise.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la FCEI afin de parrainer cet important rapport de recherche qui examine les mesures que peuvent prendre tous les gouvernements du Canada pour réduire les coûts de mise en conformité imposés aux petites entreprises. La résilience des PME n'a jamais été autant mise à l'épreuve qu'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut trouver des moyens de leur simplifier la vie et d'alléger le fardeau de la mise en conformité afin qu'elles puissent prospérer », déclare David Marquis, directeur national chez Intuit Canada.

Autres conclusions intéressantes du rapport :

Environ deux tiers des propriétaires de PME canadiens (63 %) ne conseilleraient pas à leurs enfants de démarrer une entreprise à cause de la lourdeur du fardeau réglementaire actuel (soit une hausse de 15 points de pourcentage depuis 2017).

Près de neuf chefs d'entreprise sur dix (87 %) estiment que l'excès de règlements leur cause un stress majeur (soit une hausse de 10 points de pourcentage depuis 2017).

Une majorité écrasante (94 %) de propriétaires de PME s'entend pour dire que, trop souvent, les gouvernements pensent bien plus aux grandes entreprises qu'aux petites lors de la création de règlements (soit une hausse de 7 points de pourcentage depuis 2017).

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le Rapport sur la paperasserie au Canada de la FCEI.

La 12e édition de la Semaine de sensibilisation à la paperasserie (du 25 au 29 janvier)

La 12e édition de la Semaine de sensibilisation à la paperasserie (du 25 au 29 janvier) souligne cette année encore le coût et l'impact d'un excès de règlements. Cette campagne annuelle incite les gouvernements de partout au pays à prendre des mesures pour réduire le fardeau administratif et réglementaire qu'ils imposent aux PME. Pour en savoir plus, consultez FCEI.ca/paperasse ou suivez #paperasse.

