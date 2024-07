HAMILTON,ON, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Une unité dirigée par la GRC a démantelé un groupe bien organisé qui était responsable de la distribution de stupéfiants dangereux dans les régions de Hamilton, de Caledonia et de Niagara. Cette organisation aurait fait le trafic de cocaïne, de méthamphétamine, de fentanyl et d'autres drogues dans la région du Golden Horseshoe, en Ontario.

L'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé (UMECO) du Golden Horseshoe de la GRC a ouvert une enquête en 2023 après avoir découvert des éléments de preuves indiquant la présence d'un ingénieux réseau de trafic de drogue dans la région. Des arrestations et des mandats ont été exécutés en trois rondes, à compter d'avril 2024.

Les agents ont saisi de grandes quantités de méthamphétamine en cristaux, de cocaïne, de fentanyl et de comprimés sur ordonnance. Ils ont également saisi de multiples armes à feu, des munitions, des gilets pare-éclats, des devises canadiennes et d'autres articles qui auraient été utilisés pour faciliter le trafic de grandes quantités de stupéfiants. De plus, plusieurs kilogrammes de substances suspectes ont été envoyés au laboratoire pour les soumettre à une analyse visant à repérer les narcotiques présumés.

À la suite de la troisième ronde de mandats à la fin de juin, 19 personnes font maintenant l'objet d'accusations pour leur participation à ces activités criminelles.

L'ensemble de ces mandats/arrestations ont été exécutés avec l'aide de plusieurs équipes tactiques, dont le Service de police de Hamilton (UIU), la GRC (EIU), le Service de police régional de Niagara (ETU), le Service de police régional de Halton (UIT), le Service de police régional de Waterloo (UIU) et la Police provinciale de l'Ontario (UIT). L'Unité de lutte contre les bandes de motards (OPP) et la Major Drugs and Gangs Unit de la police d'Hamilton.

*Des photos des dirigeants présumés et des éléments saisis sont disponibles sous l'onglet Nouvelles de notre site Web.*

Les présumées têtes dirigeantes du groupe font l'objet des chefs d'accusation suivants :

Sean Bixby (41 ans)

Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) - Article 5(1) - Trafic de méthamphétamine

(LRCDAS) - Article 5(1) - Trafic de méthamphétamine Article 5(1) de la LRCDAS - Trafic de cocaïne

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

Complot en vue de faire le trafic de méthamphétamine

Complot en vue de faire le trafic de cocaïne

Possession de produits de la criminalité de moins de 5 000 $

Multiples chefs de manquement à une ordonnance du tribunal

David Langhorn (38 ans)

Article 5(1) de la LRCDAS - Trafic de méthamphétamine

Article 5(1) de la LRCDAS - Trafic de cocaïne

Article 5(1) de la LRCDAS - Trafic d'oxycodone

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (méthamphétamine)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (oxycodone)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (ecstasy)

Complot en vue de faire le trafic de méthamphétamine

Complot en vue de faire le trafic de cocaïne

Possession de produits de la criminalité de moins de 5 000 $

Possession de monnaie contrefaite

Manquement à une ordonnance du tribunal (plusieurs chefs)

Dwayne Smith (43 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - 3 chefs de possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (méthamphétamine)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (fentanyl)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (codéine)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (oxycodone)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (psilocybine)

2 chefs d'accusation de possession non autorisée d'une arme à feu

Possession d'une arme à feu prohibée chargée

Possession d'une arme à feu prohibée

2 chefs d'accusation de possession non autorisée d'un dispositif prohibé (capacité augmentée du chargeur)

2 chefs d'accusation d'entreposage négligent d'une arme à feu

2 chefs d'accusation de modification du numéro de série d'une arme à feu

Possession d'une arme dans un dessein dangereux

Possession de produits de la criminalité de plus de 5000 $

Seize autres personnes se retrouvent également au banc des accusés. Vous trouverez la liste complète à la fin du présent communiqué.

« Je tiens à remercier tous les enquêteurs et nos partenaires qui ont contribué à cette importante enquête criminelle. Les groupes criminels organisés utilisent les produits du trafic de drogue pour financer d'autres activités criminelles. Ces arrestations ont un impact positif sur notre collectivité en mettant fin à ce qui était une opération rentable qui soutenait le crime organisé dans le sud de l'Ontario. »

- Henry Tillo, inspecteur de la GRC, officier responsable de l'UMECO du Golden Horseshoe.

« Le crime ne connaît pas de frontières, tout comme notre engagement à le combattre. En partenariat avec les services de police voisins, nous sommes déterminés à enquêter sur le crime organisé et à le déstabiliser. Ensemble, nous assurerons la sécurité de nos collectivités. »

-Surintendant Martin Schulenberg, Division des services d'enquête, Service de police de Hamilton

« Cette enquête démontre la collaboration efficace entre l'Agence des services frontaliers du Canada et ses partenaires d'application de la loi. Ensemble, nous enquêtons sur les contrevenants aux lois du Canada et nous intentons des poursuites contre ceux-ci afin d'assurer la sécurité de nos collectivités. »

- Christine Durocher, directrice générale, région du Sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

« Cette enquête démontre notre engagement à travailler avec nos partenaires policiers pour assurer la sécurité continue de nos collectivités. Nous continuerons de travailler ensemble pour envoyer un message clair; ces armes et ces drogues dangereuses ne seront jamais tolérées dans nos rues. »

- Todd Waselovich, chef adjoint, Service de police régional de Niagara

« Le démantèlement de ce groupe de criminels organisés est le fruit du partenariat avec nos services de police voisins et la GRC. Le service de police de Brantford comprend que ces réseaux criminels s'étendent à toute la province, et nous demeurons déterminés à travailler avec nos homologues des forces de l'ordre pour aider à prévenir la distribution de drogues et d'armes illégales. »

- Inspecteur Grant Davies, Direction du soutien aux enquêtes, Service de police de Brantford

Quelques faits

L'UMECO du Golden Horseshoe est une nouvelle unité combinée composée de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), du Service de police de Hamilton, du Service de police régional de Niagara, du Service de police de Brantford, du Service de police des Six Nations et de l'Agence des services frontaliers du Canada. L'UMECO est responsable de la collecte, de l'enquête et de la diffusion des fichiers de renseignements sur le crime organisé et d'autres sujets qui représentent la plus grande menace pour la sécurité publique dans la région du Golden Horseshoe, dans le sud de l'Ontario.

Les valeurs fondamentales de la GRC guident nos activités quotidiennes. On s'attend à ce que tous les membres de notre personnel incarnent nos valeurs dans leur travail. Cette enquête démontre notre engagement à servir avec excellence. Nous utilisons la technologie et l'expérience pour assurer la sécurité de nos collectivités.

Liste des 16 autres accusés et de leurs chefs d'accusation :

Christopher Newton (40 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - 2 chefs d'accusation de possession en vue de faire le trafic (méthamphétamine)

Article 5(2) de la LRCDAS - 2 chefs d'accusation de possession en vue de faire le trafic (fentanyl)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

Possession de produits de la criminalité de plus de 5000 $

Possession d'une arme à feu prohibée

Multiples chefs d'accusation de contravention d'une ordonnance d'interdiction de possession d'arme à feu

Possession non autorisée d'une arme à feu chargée

Possession non autorisée d'une arme à feu en toute connaissance de cause

Possession d'arme dans un dessein dangereux

Transport négligent d'une arme à feu

Possession non autorisée d'une arme à feu dans un véhicule motorisé en toute connaissance de cause

Brett Boyd (24 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (psilocybine)

Possession de produits de la criminalité de plus de 5000 $

Possession non autorisée d'une arme à feu chargée

Possession non autorisée d'une arme à feu

2 chefs d'accusation de possession d'une arme prohibée (capacité augmentée du chargeur)

Entreposage négligent d'une arme à feu

Possession d'arme dans un dessein dangereux

Modification du numéro de série d'une arme à feu

Contravention d'une ordonnance d'interdiction de possession d'arme à feu

Autumn Carroll (40 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

Article 5(1) de la LRCDAS - Trafic de cocaïne

Complot en vue de faire le trafic de cocaïne

Possession de produits de la criminalité de moins de 5000 $

Ryley Donnelly-Lavelle (26 ans)

Complot en vue de faire le trafic de méthamphétamine

Possession de produits de la criminalité de moins de 5000 $

Terry Romano (34 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (méthamphétamine)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (fentanyl)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (codéine)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (oxycodone)

Possession non autorisée d'une arme à feu

Possession d'arme dans un dessein dangereux

Transport négligent d'une arme à feu

Modification du numéro de série d'une arme à feu

Manquement à une ordonnance du tribunal (plusieurs chefs)

Zakhi Martin (19 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (méthamphétamine)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (fentanyl)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

Possession de produits de la criminalité de plus de 5000 $

Possession d'une arme à feu prohibée

Multiples chefs d'accusation de contravention d'une ordonnance d'interdiction de possession d'arme à feu

Possession non autorisée d'une arme à feu chargée

Possession non autorisée d'une arme à feu en toute connaissance de cause

Possession d'arme dans un dessein dangereux

Transport négligent d'une arme à feu

Possession non autorisée d'une arme à feu dans un véhicule motorisé en toute connaissance de cause

Manquement à une ordonnance du tribunal (plusieurs chefs)

Jamie-Lee Baxter (37 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (méthamphétamine)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (fentanyl)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

Possession de produits de la criminalité de plus de 5000 $

Possession d'une arme à feu prohibée

Multiples chefs d'accusation de contravention d'une ordonnance d'interdiction de possession d'arme à feu

Possession non autorisée d'une arme à feu chargée

Possession non autorisée d'une arme à feu en toute connaissance de cause

Possession d'arme dans un dessein dangereux

Transport négligent d'une arme à feu

Possession non autorisée d'une arme à feu dans un véhicule motorisé en toute connaissance de cause

Charmain Smith (40 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (méthamphétamine)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (fentanyl)

Shadrac Tshiunza (21 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (méthamphétamine)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (fentanyl)

Jude Jenkins (61 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (méthamphétamine)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (fentanyl)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (codéine)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (oxycodone)

Possession non autorisée d'une arme à feu

Possession d'arme dans un dessein dangereux

Transport négligent d'une arme à feu

Modification du numéro de série d'une arme à feu

Patricia Romano (62 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (méthamphétamine)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (fentanyl)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (codéine)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (oxycodone)

Possession non autorisée d'une arme à feu

Possession d'arme dans un dessein dangereux

Transport négligent d'une arme à feu

Modification du numéro de série d'une arme à feu

Charles St. John (48 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

Tracey Noble (46 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

William McCaffrey (48 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

Adam Carroll (38 ans)

Agression d'un policier

Brandon Boyd (21 ans)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (cocaïne)

Article 5(2) de la LRCDAS - Possession en vue de faire le trafic (psilocybine)

Possession de produits de la criminalité de plus de 5000 $

Possession non autorisée d'une arme à feu chargée

Possession non autorisée d'une arme à feu

2 chefs d'accusation de possession d'une arme prohibée (capacité augmentée du chargeur)

Entreposage négligent d'une arme à feu

Possession d'arme dans un dessein dangereux

Modification du numéro de série d'une arme à feu

D'autres accusations relatives au trafic de drogue pourraient être portées contre plusieurs personnes impliquées dans ce groupe.

