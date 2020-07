SARNIA, ON et QUÉBEC, le 17 juill. 2020 /CNW/ - Les femmes et les hommes de la Garde côtière canadienne s'engagent à assurer la sécurité des marins en fournissant des services de recherche et de sauvetage, en protégeant l'environnement marin contre la pollution, et en veillant à ce que les navires puissent continuer à transporter des biens et des fournitures, qui soutiennent les communautés et l'économie.

Pour aider à respecter cet engagement, la Garde côtière peut maintenant compter sur le soutien de 14 nouveaux agents en Ontario et au Québec. Ces agents font partie d'une classe de 43 diplômés d'un vaste programme de formation de quatre ans au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Au cours de leurs études, les étudiants ont acquis les compétences techniques et de navigation nécessaires pour travailler sur les navires ou les installations de la Garde côtière.

Cette réussite est généralement célébrée par une cérémonie de remise des diplômes dans l'enceinte du Collège. Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, les 14 agents ont été déployés immédiatement dans leurs postes à Sarnia (Ontario) et à Québec (Québec), après avoir obtenu leur diplôme. Ces nouveaux agents ont pris leurs fonctions immédiatement et sans hésitation, afin de s'assurer que les Canadiens continueront à recevoir les services jugés indispensables, fournis par la Garde côtière malgré la crise provoquée par la COVID-19 toujours en cours. Ils servent maintenant les Canadiens de façon admirable et fournissent des services précieux en tant que premiers intervenants dans la région des Grands Lacs et sur la voie navigable du Saint-Laurent.

La Garde côtière canadienne aimerait profiter de cette occasion pour souhaiter publiquement la bienvenue à ses nouveaux agents et encourage les communautés qu'elle sert à faire de même. Nos agents et nos autres membres sont prêts à servir les Canadiens et se réjouissent à l'idée d'apporter des contributions positives aux communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent.

Citations

« Les femmes et les hommes de la Garde côtière canadienne incarnent les valeurs d'honneur, de respect et de dévouement au devoir. En ces temps exceptionnels, je me réjouis de savoir qu'elle accueille de nouveaux membres qui seront prêts à servir les Canadiens le long de nos côtes et sur l'eau. Félicitations aux 18 nouveaux agents dans le Canada atlantique et aux 43 nouveaux agents dans tout le pays à l'occasion de votre obtention de diplôme. En tant que ministre de la Garde côtière canadienne, et en tant que Canadienne d'une région côtière, je vous suis reconnaissante de votre dévouement et du service inestimable que vous rendrez aux Canadiens ─ et dont je suis convaincue ─ tout au long de votre carrière. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« En tant que diplômé du Collège de la Garde côtière canadienne, je suis bien conscient de la quantité de travail que nos nouveaux agents ont entrepris pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Cela a été malheureusement aggravé par les circonstances difficiles auxquelles ils ont tous été confrontés à la fin de leur mandat. Je tiens à féliciter personnellement chacun d'entre eux pour leur réussite, et à leur souhaiter la bienvenue dans la flotte de la Garde côtière. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

« En mon nom personnel et au nom de l'ensemble du personnel du Collège, je vous adresse toutes mes félicitations! Chacun d'entre vous entame une carrière enrichissante qui vous fera découvrir des aspects uniques de notre pays, et vous permettra de fournir des services jugés indispensables aux Canadiens. Grâce à votre succès au Collège, vous avez prouvé sans l'ombre d'un doute que vous incarnez les valeurs et les compétences essentielles au succès continu de la Garde côtière canadienne. »

Dena Richardson, directrice exécutive, Collège de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

La Garde côtière canadienne accueille au sein notre Région du Centre les nouveaux agents suivants :

Dans la région des Grands Lacs :



Cayman Grass-Gagnon





Marc Fraser Jean





Matthew Caleb van der Valk



Dans la région du Saint-Laurent :

:

Antony Raymond Joseph Arès





Étienne Joseph Marcoux Jérôme Baril





Marie Yuan-Yuan Thalie Catherine Côté

Côté



Geneviève Girard





Arielle Elizabeth Peggy Hillman





Sasha Lavoie-Simard





Nicolas Wah-Xing Lee Malric





Nicolas Vincent Pigeon





André Jacques Roy





Guillaume Roland Joseph Vachon-Newman





Jenny Verville-Pellerin

Les Canadiens intéressés par une carrière d'agent de la Garde côtière sont invités à poser leur candidature au Collège de la Garde côtière canadienne, où l'apprentissage devient un authentique changement de vie.

Le Collège accepte les candidatures tout au long de l'année et propose un certain nombre de programmes entièrement financés, allant de l'officier de navire au contrôle du trafic maritime, en passant par l'ingénieur. Les diplômés du Collège de la Garde côtière canadienne ont la garantie d'obtenir un poste à temps plein au sein de la Garde côtière.

Lien associé

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook,Instagram et YouTube.

Suivez le Collège de la Garde côtière canadienne sur Twitter

Inscrivez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Jane Deeks, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-550-9594, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccg-gcc.gc.ca/