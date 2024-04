La région des Laurentides se dresse contre le report de la révision de la carte électorale du Québec pour l'élection de 2026.

PIEDMONT, QC, le 8 avril 2024 /CNW/ - Les sept (7) préfets des Laurentides et le maire de Mirabel déplorent la décision du ministre responsable des Institutions démocratiques, M. Jean-François Roberge, de déposer un projet de loi afin de suspendre le processus de révision de la carte électorale. Les acteurs du milieu municipal des Laurentides s'inquiètent de l'importance accordée aux institutions québécoises alors qu'on met de côté leur travail à la première occasion. M. Xavier-Antoine Lalande, vice-président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord et maire de Saint-Colomban, commente :

« La Commission de la représentation électorale, qui se doit d'être une institution indépendante, a effectué un travail rigoureux par le biais d'analyses et de consultations. Celle-ci a déposé un projet permettant de rétablir le poids démocratique de deux régions qui vivent une croissance démographique importante, les Laurentides et le Centre-du-Québec. En mettant de côté le projet de révision de la carte électorale déposée, les élu(e)s provinciaux ne tiennent pas compte des valeurs qui motivent le travail de la commission qui se résume par l'impartialité, l'indépendance, l'équité, la transparence, l'écoute et la compétence. Les député(e)s de tous les partis politiques ont le devoir d'assurer une valeur démocratique équitable de tous les citoyennes et citoyens de la province, ce qui sera brimé dans le cas du report de la présente réforme. »

Les Laurentides soutiennent la position de la Commission de la représentation électorale du Québec

Les Laurentides appuient fermement la position des trois commissaires responsables de la délimitation électorale qui ont indiqué, dans un communiqué émis par Élections Québec le 2 avril dernier : que la légitimité du processus de révision de la carte électorale doit reposer sur son indépendance et son impartialité.

« Situées hors des grands centres urbains, l'ajout de la circonscription de Bellefeuille dans les Laurentides et de Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie dans le Centre-du-Québec, se veulent un des nombreux ajustements proposés par la commission afin de corriger d'importantes iniquités de représentation dans la majorité des régions du Québec. Faire marche arrière signifierait non seulement de creuser le fossé entre les régions et les grands centres urbains, mais aussi des régions entre elles. Le maintien de cette avenue accentuerait la sous-représentation des citoyennes et citoyens des régions du Québec à l'Assemblée nationale, notamment celles et ceux de notre région, dont la population a augmenté de façon très importante dans les dernières années. À titre de président de la Coalition Santé Laurentides (CSL), j'ai pu constater qu'il est nécessaire de se mobiliser et de se faire entendre auprès de nos députés afin que ceux-ci portent le message à l'Assemblée nationale. Les gains sont donc à la hauteur de la représentation que nous avons » affirme Marc L'Heureux, vice-président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), préfet de la MRC des Laurentides et maire de Brébeuf.

D'ici 2030, force est de constater que les écarts populationnels continueront de se creuser entre les régions et il deviendra difficile pour la Commission de la représentation électorale de maintenir le principe fondamental du poids égal d'un électeur, peu importe son lieu de résidence. Ainsi, la députation des Laurentides doit intervenir maintenant afin que la révision de la carte électorale soit adoptée telle que déposée à l'Assemblée nationale par la commission.

À propos du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) représente et soutien les intérêts de la région des Laurentides auprès des instances gouvernementales. Formé des préfets des sept municipalités régionales de comté (MRC) et du maire de la Ville de Mirabel, le CPERL travaille à concilier les efforts des décideurs de chaque territoire.

