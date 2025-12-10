CPERL | Un nouveau leadership pour renforcer la voix des Laurentides

Une équipe renouvelée pour unir les forces des huit territoires et accélérer les projets régionaux

PIEDMONT, QC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) dévoile la composition de son nouveau conseil d'administration, formé à la suite des récentes élections municipales. Cette instance rassemble des élu(e)s issu(e)s des sept (7) municipalités régionales de comté (MRC) et de la Ville de Mirabel, avec un objectif commun : unir leurs efforts pour faire avancer les dossiers de la grande région des Laurentides.

Une diversité qui fait la force

Le nouveau conseil d'administration du CPERL réunit 16 membres, dont 40 % de femmes. Plus de la moitié des administrateurs (53 %) sont âgés de moins de 45 ans, illustrant une volonté affirmée d'allier expérience, énergie et relève. Issu(e)s de milieux urbains et ruraux, ces élues et élus apportent une diversité de perspectives qui garantit une vision globale des enjeux régionaux, favorisant des solutions concertées et innovantes.

« Je remercie mes collègues pour leur confiance. C'est un privilège extraordinaire de présider ce groupe de leaders engagés. Nous sommes complémentaires, expérimentés, dynamiques et audacieux. Ensemble, nous allons écrire le prochain chapitre des Laurentides, avec rigueur, engagement et collaboration », a déclaré Xavier-Antoine Lalande, président du CPERL.

Cette nouvelle cohorte d'élues et d'élus permettra de parler d'une voix forte pour les Laurentides. Cela s'inscrit dans un positionnement des priorités régionales auprès des instances gouvernementales, notamment en matière de mobilité, le développement économique, l'environnement et la solidarité collective, plaçant les citoyennes et citoyens au cœur de ses actions.

Mettre à profit l'expertise de tous pour déployer une vision commune

Nouvellement élu(e)s à l'exécutif du CPERL, trois leaders aux parcours distincts, mais complémentaires, conjugueront leurs forces pour porter la vision de la région des Laurentides. Ensemble, ils composent une équipe exécutive équilibrée, alliant vision stratégique, expertise politique et juridique, ainsi qu'une sensibilité quant aux enjeux régionaux.

Xavier-Antoine Lalande, président du CPERL, mettra à profit une solide expérience en gouvernance municipale et en concertation interrégionale. Bachelier en science politique, il s'illustre par son implication active au sein de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), où il siège au comité exécutif et au conseil d'administration, en plus de contribuer à plusieurs instances stratégiques. Son leadership se reflète également dans des dossiers clés tels que l'aménagement du territoire et l'économie sociale.

Marc L'Heureux, 1er vice-président du CPERL, se distingue par un leadership axé sur le développement durable et la solidarité régionale. Très impliqué dans les dossiers économiques, environnementaux et sociocommunautaires, il a présidé la Coalition Santé Laurentides (CSL) de 2019 à 2025 et assume maintenant la présidence de l'Alliance pour la solidarité des Laurentides. Son engagement constant témoigne d'une volonté de bâtir des solutions concertées pour répondre aux enjeux majeurs de la région.

Catherine Hamé, 2e vice-présidente du CPERL, enrichit cette équipe en apportant une expertise juridique solide et une compréhension fine des relations intergouvernementales, acquises lors de son passage à Québec et à Ottawa. Juriste de formation, elle met ses compétences au service d'une gouvernance transparente et d'un aménagement harmonieux du territoire.

Composition du conseil d'administration

OFFICIERS

Xavier-Antoine Lalande, président et préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord

Marc L'Heureux, 1er vice-président et préfet de la MRC des Laurentides

Catherine Hamé, 2e vice-présidente et préfète de la MRC des Pays-d'en-Haut

ADMINISTRATEURS

Bernard Bigras-Denis, préfet de la MRC d'Argenteuil

Daniel Bourdon, préfet de la MRC d'Antoine-Labelle

François Robillard, préfet de la MRC de Deux-Montagnes

Isabelle Gauthier, conseillère municipale de la Ville de Mirabel

Jacques Allard, maire de la municipalité de L'Ascension

Kévin Maurice, maire de la Ville de Brownsburg-Chatham

Kimberly Meyer, mairesse de municipalité de Lac-Tremblant-Nord

Liza Poulin, préfète de la MRC de Thérèse-De Blainville

Marc Lamarre, maire de la Ville de Saint-Eustache

Marie-Élaine Pitre, mairesse de la Ville de Rosemère

Rémi Barbeau, maire de la Ville de Saint-Jérôme

Roxanne Therrien, mairesse de la Ville de Mirabel

À propos du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Le CPERL est l'instance régionale de concertation et de représentation des huit territoires laurentiens. Sa mission : coordonner les efforts des acteurs locaux et régionaux, dégager une vision commune et porter des projets structurants pour répondre aux préoccupations des Laurentides.

Le CPERL collabore étroitement avec les partenaires locaux, territoriaux et régionaux, tout en assurant un rôle de représentation auprès des différents paliers gouvernementaux et des autres instances. Ses actions reposent sur trois champs prioritaires :

Action politique : défendre les intérêts régionaux auprès des instances décisionnelles.

: défendre les intérêts régionaux auprès des instances décisionnelles. Concertation régionale : unir les forces des territoires pour une vision partagée.

: unir les forces des territoires pour une vision partagée. Gestion de projets : mettre en œuvre des solutions concrètes et concertées.

