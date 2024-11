GUANGZHOU, Chine, 10 novembre 2024 /CNW/ - Un reportage de GDToday : Un événement visant à relier deux régions de l'océan Pacifique, soit la Colombie et la région de la Grande Baie (RGB) Guangdong-Hong Kong-Macao en Chine, a eu lieu à Bogotá, en Colombie, le 30 octobre, dans le but de renforcer les liens économiques et commerciaux.

L'événement, intitulé China (Guangdong)-Colombia Economic and Trade Exchange and Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Promotion Conference, a réuni des chefs d'entreprise et des représentants du gouvernement de la RGB et de la Colombie pour explorer de nouvelles possibilités commerciales et discuter du vaste potentiel de la région de la Grande Baie en Chine, une région dynamique reconnue pour son innovation, sa croissance et son ouverture.

Wu Daowen, directeur général adjoint de la Commission provinciale de développement et de réforme du Guangdong et directeur général du Bureau de l'énergie du Guangdong, a expliqué que la RGB couvre 56 000 kilomètres carrés et compte plus de 86 millions de personnes, en plus de présenter de vastes possibilités de développement et de croissance du marché.

« En 2023, sa production économique a dépassé les 14 billions de yuans (près de 2 billions de dollars américains), ce qui représente un neuvième de l'économie totale de la Chine, bien que la région ne représente que moins de 1 % de la superficie du pays et 6 % de sa population. Cette région devient rapidement l'un des centres de croissance les plus prometteurs au monde », a ajouté M. Wu.

L'événement a également mis en lumière les possibilités à venir en matière de coopération pour la Belt and Road, alors que la Colombie et la Chine discutent de la participation officielle de la Colombie à l'initiative.

En 2023, le volume total des importations et des exportations entre le Guangdong et les pays partenaires de la BRI a atteint 3,04 billions de yuans, ce qui représente environ 37 % du commerce total de la province. De plus, les entreprises du Guangdong ont investi plus de cinq milliards de dollars américains dans ces pays partenaires.

Luis Diego Monsalve, ancien ambassadeur de la Colombie en Chine et représentant de la Chambre de commerce Colombie-Chine, a déclaré à GDToday qu'il avait entamé des discussions au sujet de l'Initiative Belt and Road (BRI) lorsqu'il était ambassadeur de la Colombie en Chine.

« Maintenant, le gouvernement en place a décidé de poursuivre ces conversations. J'espère que, dans les mois ou les années à venir, nous pourrons officialiser la participation de la Colombie. Et, avec cela, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'échanges, surtout dans les domaines économiques », a déclaré M. Monsalve.

