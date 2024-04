RIVERTON, MB, le 29 avril 2024 /CNW/ - La région d'Interlake, au Manitoba, bénéficiera d'un service de transport en commun sur demande grâce à un investissement de 97 971 $ du gouvernement fédéral.

Annoncé par le ministre Sean Fraser et le préfet Brian N. Johnson, ce projet offrira aux résidents, notamment aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, un service de transport en commun accessible qui les aidera dans leurs activités quotidiennes, notamment à se rendre à leurs rendez-vous médicaux.

Le financement soutiendra l'achat d'une fourgonnette accessible aux fauteuils roulants qui servira à fournir des services de transport aux collectivités situées dans la région d'Interlake au Manitoba, ce qui comprend la municipalité de Bifrost-Riverton, Pine Dock et le parc provincial Hecla et Grindstone.

Ce projet cadre avec la vision d'une économie verte prospère, durable et avantageuse pour tous dans les Prairies. En investissant dans les infrastructures, les gouvernements fédéral et provincial font croître l'économie, bâtissent des collectivités résilientes et améliorent la vie des résidents.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures de transport en commun permettent de soutenir la croissance économique, de réduire la pollution atmosphérique et de bâtir des collectivités inclusives qui offrent un accès aux services et aux emplois essentiels. En améliorant les services de transport dans la municipalité de Bifrost-Riverton et les environs, nous aidons à relier les résidents à des milieux de vie et de travail abordables et accessibles. Nous continuerons à soutenir des projets comme celui-ci, qui aident les Manitobains à prospérer et à mener une vie autonome et plus épanouissante pour les générations à venir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le service de transport adapté contribue de manière significative à briser l'isolement et à réduire les obstacles au transport auxquels sont confrontés les résidents des secteurs ruraux, ainsi qu'à favoriser les activités des groupes communautaires et de loisirs. L'achat d'une nouvelle fourgonnette accessible aux fauteuils roulants permettra à notre collectivité de conserver cette précieuse ressource. »

Brian N. Johnson, préfet à la Municipalité de Bifrost-Riverton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 97 971 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR), tandis que la Municipalité de Bifrost-Riverton fournit 24 493 $.

Le FSTCR aide les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCR sera alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le volet Projets d'immobilisations du FSTCR aide à couvrir les coûts d'immobilisations tels que l'achat de véhicules ou de plateformes numériques, de même que l'achat de véhicules à zéro émission. Les demandeurs admissibles pouvaient demander des contributions allant jusqu'à 3 millions de dollars pour aider à couvrir les coûts d'immobilisations d'une solution de transport en commun nouvelle ou élargie (p. ex. l'achat de véhicules ou de plateformes numériques), et jusqu'à 5 millions de dollars pour soutenir des solutions de transport en commun à zéro émission (p. ex. l'achat d'un ou de plusieurs véhicules à zéro émission). Ce volet est fermé depuis le 28 février 2024.

Le volet Projets de planification et de conception du FSTCR, dans le cadre duquel les demandes de financement sont acceptées sur une base continue, est toujours ouvert. Les demandeurs admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour soutenir les projets de collectivités visant à planifier et à concevoir une solution de transport en commun nouvelle ou élargie pour leurs collectivités. L'évaluation des itinéraires et des modes de déplacement, les études de faisabilité, la mobilisation du public et des intervenants, et les enquêtes comptent parmi les activités admissibles au titre du volet Projets de planification et de conception.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fourni un financement fédéral pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fourni un financement fédéral pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan , le ministère fédéral chargé de la diversification de l'économie dans les Prairies canadiennes, alloue 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada .

PrairiesCan PrairiesCan a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

Bâtir une économie verte dans les Prairies, c'est travailler ensemble à des intérêts communs, afin de rendre possible une économie durable et prospère à consommation nette zéro.

Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Manitoba

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-mb-fra.html

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.88/page-1.html

Développement d'une économie verte dans les prairies

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/programmes/economie-verte-prairies.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Larissa Love, Directrice municipale, Municipalité de Bifrost-Riverton, 204-376-2391, [email protected]