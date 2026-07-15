La refonte stratégique de la marque GENMA porte ses fruits : plusieurs grosses commandes et une reconnaissance mondiale pour sa technologie d'automatisation

NANTONG, Chine, 15 juillet 2026 /CNW/ -- RAINBOWCO (SZ : 002483), chef de file mondial dans la fabrication d'équipements haut de gamme, a annoncé aujourd'hui les dernières informations concernant l'activité de sa marque GENMA. Depuis le lancement d'une refonte stratégique de sa marque en septembre 2025, l'activité de grues à conteneurs de terminal de GENMA a connu une croissance rapide en moins d'un an, décrochant une série de commandes importantes et s'attirant une large reconnaissance internationale pour sa technologie d'automatisation GENSMART.

Commandes majeures dans plusieurs marchés

Grâce à la compétitivité exceptionnelle de ses produits, GENMA a remporté avec succès plusieurs contrats historiques. En une seule commande portant sur 50 portiques de manutention sur pneus (RTG) passée par un port marocain, GENMA a établi un nouveau record sur le marché africain. Les commandes groupées de portiques de quai (STS) et de portiques sur rails (RMG) en provenance des Pays-Bas, ainsi que les ensembles de portiques STS et RTG en provenance d'Inde, marquent une percée majeure tant sur le marché européen haut de gamme que sur le marché émergent d'Asie du Sud.

Il convient notamment de souligner que GENMA a remporté la commande du plus grand RTG au monde, 1 sur 7, soit 10+1 RTG automatisés, ce qui témoigne de la grande confiance que les principaux opérateurs de terminaux accordent aux grues et aux capacités d'automatisation de GENMA, ce qui renforce la position de la marque sur le marché.

Validé par GENSMART Automation : les livraisons et les commandes dépassent les 100 unités

La plateforme d'automatisation GENSMART de GENMA comprend des solutions clés telles que AutoRTG, AutoRMG, AutoSTS et des systèmes de contrôle des équipements. Il s'agit d'une convergence de technologies de pointe, notamment la fusion de données issues de capteurs multimodaux, l'interopérabilité des données entre les différents systèmes, la gestion coordonnée des interventions grâce à l'intelligence artificielle et la gestion des jumeaux numériques. Sa technologie de manutention externe des camions, entièrement automatisée, est à la pointe du secteur.

À ce jour, le nombre cumulé de livraisons et de commandes signées pour les grues automatisées GENMA et les projets de modernisation a dépassé les 100 unités, avec des performances éprouvées dans des terminaux à conteneurs de classe mondiale.

« Les percées réalisées par GENMA sur plusieurs marchés mondiaux constituent la reconnaissance la plus directe de notre savoir-faire technique et de la valeur de notre marque. Nous allons continuer à développer notre réseau mondial de production et de services afin d'offrir à nos clients des solutions toujours plus efficaces et intelligentes », a déclaré Martin Wu, PDG de RAINBOWCO.

À propos de RAINBOWCO

RAINBOWCO est un fabricant mondial d'équipements haut de gamme qui compte cinq grands sites de production et emploie plus de 3 900 personnes. L'entreprise dispose de 29 points de service répartis dans 24 pays. Sa marque GENMA est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de levage et de manutention. Outre les portiques de manutention pour conteneurs et les solutions d'automatisation, la marque propose également les éléments suivants : des chantiers navals, des parcs de stockage et des usines, une ingénierie offshore, la manutention et le transport de matériaux en vrac, ainsi que des engins de manutention multifonctionnels à haut rendement.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.genmasolutions.com/.

SOURCE RAINBOWCO

CONTACT : Ken Wang, responsable marketing, [email protected]