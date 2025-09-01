NANTONG, Chine, 1er septembre 2025 /CNW/ - RAINBOWCO (SZ002483), un chef de file mondial de la fabrication d'équipement haut de gamme, a annoncé qu'à compter du 1er septembre 2025, les équipements de conteneurs portuaires fabriqués à sa base de Taicang, en Chine, passeront de la marque commune GENMA-KALMAR à la marque unifiée du groupe « GENMA ». Cette mesure stratégique vise à améliorer l'influence de la marque mondiale de GENMA et marque une nouvelle phase de l'expansion mondiale de RAINBOWCO dans la fabrication d'équipements haut de gamme.

Annonce de mise à niveau de la stratégie de marque mondiale de RAINBOWCO (PRNewsfoto/RAINBOWCO)

Après la mise à niveau, le portefeuille de marques de produits de RAINBOWCO se concentrera sur deux marques principales : « GENMA » et « KOCH ». Fondée en 2003, RAINBOWCO exploite cinq bases de fabrication dans le monde avec plus de 3 600 employés et a déclaré des revenus de plus d'un milliard de dollars en 2024. Son équipement de conteneurs portuaires est fabriqué par Jiangsu Rainbow Industrial Equipment Co., Ltd. (RIC), une filiale en propriété exclusive de RAINBOWCO, basée à Taicang, en Chine.

Depuis le lancement d'un partenariat stratégique avec le géant mondial de l'équipement Cargotec en 2004, RAINBOWCO a constamment progressé dans le secteur de l'équipement portuaire :

2012 : Création d'une coentreprise avec Cargotec à Taicang, entreprise de conception, de fabrication et de services mondiaux pour les grues portuaires lourdes de Kalmar dans le cadre d'une stratégie à double marque : KALMAR et GENMA.

: Création d'une coentreprise avec Cargotec à Taicang, entreprise de conception, de fabrication et de services mondiaux pour les grues portuaires lourdes de Kalmar dans le cadre d'une stratégie à double marque : KALMAR et GENMA. 2020 : La coentreprise a terminé sa restructuration stratégique et a été renommée RIC , optimisant les opérations et approfondissant la localisation.

: La coentreprise a terminé sa restructuration stratégique et a été renommée , optimisant les opérations et approfondissant la localisation. 2022 : RIC a acquis des droits de propriété intellectuelle mondiaux pour les grues portuaires lourdes de Kalmar et a lancé la marque commune GENMA-KALMAR afin de combiner les forces technologiques et de s'étendre aux marchés mondiaux haut de gamme.

: RIC a acquis des droits de propriété intellectuelle mondiaux pour les grues portuaires lourdes de Kalmar et a lancé la marque commune GENMA-KALMAR afin de combiner les forces technologiques et de s'étendre aux marchés mondiaux haut de gamme. 2025 : La stratégie de la marque est améliorée, ce qui fait de GENMA la marque de base pour les machines de porte-conteneurs et ouvre un nouveau chapitre dans la fabrication mondiale d'équipements haut de gamme.

M. Martin Wu, chef de la direction de RAINBOWCO, a déclaré : « RAINBOWCO demeure déterminée à soutenir le secteur de l'équipement haut de gamme. Ce changement de marque est une étape importante dans notre stratégie mondiale. Nous continuerons d'élargir notre empreinte de fabrication mondiale et d'approfondir les réseaux de service localisés afin d'offrir des solutions efficaces et intelligentes aux clients du monde entier. »

Les partenaires mondiaux sont cordialement invités à découvrir les dernières innovations technologiques de GENMA aux adresses suivantes :

TOC Africa 2025 : 17 et 18 septembre, Maroc (kiosque : GENMA SOLUTIONS_B10)

: 17 et 18 septembre, Maroc (kiosque : GENMA SOLUTIONS_B10) TOC Americas 2025 : 21 et 23 octobre, Panama (kiosque : GENMA SOLUTIONS_E6)

: 21 et 23 octobre, (kiosque : GENMA SOLUTIONS_E6) TOC Asia 2025 : 25 et 26 novembre, Singapour (kiosque : GENMA SOLUTIONS_C10)

Pour en savoir plus : https://www.genmasolutions.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2761656/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2761590/RAINBOWCO_Logo.jpg

SOURCE RAINBOWCO

PERSONNE-RESSOURCE : Ken Wang, directeur du marketing | Centre des ventes, Manitoba : +86-17317684393, courriel : [email protected]