Les percées en matière de dépistage précoce de l'arthrite, d'IA et de régénération sont abandonnées.

TORONTO, le 16 déc. 2025 /CNW/ - La Société de l'arthrite du Canada lance un appel urgent après que de nouvelles données révèlent un déclin important des investissements fédéraux dans la recherche sur l'arthrite. Ce déclin laisse sans financement des études prometteuses pouvant changer des vies. Bien que la plus grande agence de recherche sur la santé du Canada ait augmenté son financement total de 22 % depuis 2017, la recherche portant sur l'arthrite a diminué d'environ 40 % et ne représente plus que 1,23 % des dépenses en recherche.

Société d'Arthrite Canada (Groupe CNW/Société d'Arthrite Canada)

Au même moment, alors que des propositions novatrices continuent d'affluer, la Société de l'arthrite du Canada se voit obligée de refuser 70 % des projets solides et révisés par des pairs, simplement en raison d'un manque de ressources. Ces études non financées représentent des percées qui pourraient empêcher l'arthrite de voler davantage la mobilité, l'autonomie et la qualité de vie.

Au Canada, l'arthrite touche une personne sur cinq et elle est la principale cause d'invalidité. Elle affecte six millions de personnes, y compris des enfants, des adultes en âge de travailler, des aînés et elle frappe les femmes et les communautés autochtones de manière disproportionnée. La maladie vole le mouvement, les emplois, la santé mentale et les liens sociaux en plus de représenter un fardeau économique coûtant chaque année plus de 33 milliards de dollars au Canada.

« Dans ma vingtaine, j'utilisais la canne de ma grand-mère parce que mon arthrite était si grave que même marcher était difficile », explique Demos, un professeur d'Ontario vivant avec la polyarthrite rhumatoïde. « Je ne pouvais pas imaginer un avenir dans lequel j'étais actif à nouveau. Puis, un médicament biologique, rendu possible grâce à une recherche comme celles que soutient la Société de l'arthrite du Canada, a tout changé. Je suis de retour à l'enseignement, je bouge et je joue même au soccer avec mon fils. La recherche n'a pas seulement amélioré ma vie, elle me l'a redonné! »

Malgré le fait qu'elle touche plus de gens que le diabète, les maladies cardiaques, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et la démence combinés, les investissements dans la recherche sur l'arthrite continuent de décliner. En tant que plus important bailleur de fonds caritatif de la recherche sur l'arthrite au Canada, la Société de l'arthrite du Canada reçoit maintenant plus du triple du nombre de propositions qu'elle peut soutenir. L'an dernier seulement, plus de 70 % des projets à fort potentiel n'étaient pas financés, ce qui représente 46 études prometteuses et plus de 6 millions de dollars en recherche qui n'ont pu être réalisées en raison d'un manque de financement.

« Chaque projet de recherche non financé représente une occasion manquée d'empêcher l'arthrite de voler la mobilité, l'autonomie et la qualité de vie », affirme Siân Bevan, directrice du volet scientifique de la Société de l'arthrite du Canada. « Les chercheurs Canadiens travaillent sur le dépistage précoce, la médecine régénératrice, les traitements de précision et plus, mais, sans financement, ces percées n'atteindront peut-être jamais les personnes qui en ont besoin. »

Une décennie de percées montre ce qui est possible

Malgré un financement en déclin, les chercheurs soutenus par la Société de l'arthrite du Canada ont réalisé d'importants progrès, notamment :

Prédiction précoce : Celia Greenwood, Ph. D., de l'Université McGill cherche à comprendre pourquoi la polyarthrite rhumatoïde affecte trois fois plus de femmes que d'hommes en identifiant les changements précoces dans les chromosomes x, ce qui pourrait permettre des diagnostics précoces et des traitements personnalisés.

Restauration des articulations : l'essai REPAIR d'Olufemi Ayeni, Ph. D. de l'Université McMaster met à l'essai une technique de microfracture douce avec un revêtement de collagène afin de renforcer le cartilage - ce qui nous rapproche d'une vraie réparation de l'articulation et permet à des personnes d'éviter d'avoir recours aux arthroplasties.

Diagnostics accélérés grâce à l'IA : à l'Université de Calgary, Steven Boyd, Ph. D., et son équipe ont mis au point un outil utilisant l'IA afin de détecter les lésions traumatiques de la moelle osseuse précoces dans les IRM des genoux, beaucoup plus rapidement qu'avec un examen manuel, ce qui permet une intervention précoce et des traitements précis.

« Ces percées refaçonnent les possibilités », lance Siân Bevan, Ph. D. « Nous sommes sur le point de faire des découvertes qui pourraient transformer l'avenir de cette maladie. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ces avancées maintenant. »

L'urgence de donner

Puisque les investissements nationaux sont en déclin, la Société de l'arthrite du Canada fait appel aux Canadiens pour les aider à combler cette lacune et à s'assurer que les recherches essentielles continuent.

« Trop souvent, l'arthrite est sous-estimée et vue comme peu importante ou inévitable, c'est pourtant une des maladies chroniques les plus débilitantes au Canada », explique Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l'arthrite du Canada. « Le sous-financement n'est pas qu'un problème de santé, c'est une crise nationale aux conséquences économiques et sociales graves. Sans soutien accru, la recherche sera abandonnée et les Canadiens pourraient se voir refuser les traitements et les réponses auxquels ils ont droit. »

Les Canadiens peuvent passer à l'action maintenant. Donnez aujourd'hui à arthrite.ca/donner pour aider à garantir que la recherche qui change des vies continue d'avancer.

À propos de la Société de l'arthrite du Canada

La Société de l'arthrite du Canada représente les six millions de personnes au Canada vivant avec l'arthrite aujourd'hui et les millions d'autres qui sont touchées ou à risque de l'être. Grâce à la confiance et au soutien de nos donateurs et de ses bénévoles, la Société de l'arthrite du Canada combat l'arthrite par la recherche, la défense de la cause, l'innovation, l'information et le soutien. Nous sommes le plus important bailleur de fonds caritatif de la recherche de pointe sur l'arthrite au Canada. Nous redoublerons d'efforts jusqu'à ce que tout le monde soit libéré de la douleur atroce de l'arthrite. La Société de l'arthrite du Canada est agréée par le Programme de normes d'Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez arthrite.ca.

