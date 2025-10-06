En prévision de la Journée mondiale de l'arthrite, un nouveau rapport alarmant présente le fardeau caché de l'arthrite qui pèse sur la main-d'œuvre et l'économie

TORONTO, le 6 oct. 2025 /CNW/ - L'arthrite est un fardeau silencieux qui pèse sur l'économie canadienne et coûte annuellement 33 milliards de dollars en perte de productivité et en soins de santé. Malgré le fait qu'elle est la principale cause d'invalidité au Canada, seulement 4 % des Canadiens reconnaissent ses répercussions réelles selon un nouveau rapport intitulé : « L'arthrite : Le fardeau silencieux sur l'économie canadienne », publié par la Société de l'arthrite du Canada et Léger - soins de santé, en prévision de la Journée mondiale de l'arthrite, le 12 octobre.

Une crise pour la main-d'œuvre et la compétitivité

L'arthrite vole les années les plus productives de millions de Canadiens. La moitié des personnes atteintes d'arthrite ont moins de 65 ans et un tiers d'entre elles reçoivent un diagnostic avant 45 ans. Ce n'est pas qu'un problème de santé, c'est une crise économique cachée qui, silencieusement, nuit à la productivité, aux salaires et à la compétitivité. Puisqu'au Canada, on s'attend à ce que le nombre de personnes atteintes d'arthrite passe de 6 à 9 millions d'ici 2045, la pression ne fera que s'intensifier.

« Les Canadiens ressentent les pressions de l'économie actuelle : augmentation des coûts, droits de douane et incertitude mondiale. Nous ne maîtrisons pas ces forces. Mais, nous pouvons nous attaquer au problème de l'arthrite », explique Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l'arthrite du Canada. « Principale cause d'invalidité au Canada, chaque année, l'arthrite coûte 33 milliards de dollars à notre économie en nuisant à la productivité, en pesant sur les soins de santé et en forçant les personnes à quitter la population active de manière précoce. Contrairement à tout choc économique ponctuel comme les droits de douane ou les guerres commerciales, l'arthrite est un fardeau chronique qui pèse sur l'économie. »

Principales conclusions tirées des personnes sondées :

85 % des personnes atteintes d'arthrite faisant partie de la population active affirment que l'arthrite a limité ou qu'elle limitera leur capacité de travailler.

65 % des personnes atteintes d'arthrite faisant partie de la population active considèrent que les employeurs n'en font pas suffisamment pour les personnes atteintes d'arthrite. Seulement 24 % ont des accommodements au travail.

95 % considèrent que l'arthrite est passablement ou très grave et 84 % sont d'accord pour affirmer qu'elle peut affecter les capacités d'une personne à travailler.

Près d'un répondant sur 10 ne connaît pas le type d'arthrite qui l'affecte, ce qui souligne une grande lacune de sensibilisation.

« Ce qui frappe le plus dans les données, c'est à quel point le fossé est grand entre la réalité et les perceptions », remarque Melicent Lavers-Sailly, vice-présidente chez Léger - soins de santé. « L'arthrite est la principale cause d'invalidité, mais les Canadiens la classent seulement septième. Cette déconnexion de la réalité et ce manque de sensibilisation ont des répercussions sur les décisions politiques, les pratiques au travail et l'urgence avec laquelle on s'attaque à ce problème et le finance ».

Le coût humain

Le rapport met également un visage sur les chiffres. Jessica Taylor, une infirmière de salle d'opération, lutte pour rester debout lors des poussées d'arthrose, alors qu'elle préférerait s'occuper de ses patients. Diana Gazdar, 51 ans et membre de la direction d'une entreprise, ressent une douleur liée à la polyarthrite rhumatoïde si intense que parfois, elle ne peut pas quitter sa maison et ses collègues ne la voient que lors de ses meilleures journées. Ces deux cas illustrent le coût invisible, imprévisible et souvent intolérable de l'arthrite sur le travail et le quotidien des personnes touchées par l'arthrite.

Appel à l'action

Le rapport se veut un appel urgent à l'action dans de nombreux secteurs, y compris un accroissement de l'investissement dans la recherche, un renforcement du soutien au travail et une amélioration de la sensibilisation afin de combler le fossé entre la réalité et les perceptions.

« Quand la menace est visible, les Canadiens s'unissent pour passer rapidement à l'action, qu'il s'agisse d'une urgence sanitaire mondiale ou de perturbations commerciales », ajoute Trish Barbato. « Nous devons maintenant nous attaquer à l'arthrite avec la même urgence. Combler le fossé entre les perceptions et la réalité est essentiel pour protéger la main-d'œuvre canadienne et la prospérité future. »

Lire le rapport complet : L'arthrite : Le fardeau silencieux sur l'économie canadienne.

À propos de la Société de l'arthrite du Canada

La Société de l'arthrite du Canada représente les six millions de personnes vivant avec l'arthrite au Canada aujourd'hui et les millions d'autres qui sont touchées ou à risque de l'être. Grâce à la confiance et au soutien de nos donateurs et de ses bénévoles, la Société de l'arthrite du Canada combat l'arthrite par la recherche, la défense de la cause, l'innovation, l'information et le soutien. Nous sommes le plus important bailleur de fonds caritatif de la recherche de pointe sur l'arthrite au Canada. Nous redoublerons d'efforts jusqu'à ce que tout le monde soit libéré de la douleur atroce de l'arthrite. La Société de l'arthrite du Canada est agréée par le Programme de normes d'Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez arthrite.ca.

À propos de Léger - soins de santé

Léger - soins de santé est la division de Léger consacrée à la santé. Léger est la plus grande société canadienne d'études de marché et d'analyse. Avec des bureaux partout au Canada et aux États-Unis, nos chercheurs chevronnés apportent leur expertise thérapeutique et leurs connaissances pratiques à chaque étape du cycle de recherche. Appuyés par deux des plus grands panels privés du pays du domaine de la santé, LEO (plus de 500 000 patients) et LEO Médical (35 000 professionnels de la santé), nous concevons, réalisons et analysons des études complètes qui reflètent les perspectives réelles des patients et des cliniciens. Il en résulte des informations exploitables qui aident les organisations à prendre des décisions éclairées, à accélérer l'innovation et à améliorer les résultats. Apprenez-en davantage à leger360.com/fr/soins-de-sante/.

