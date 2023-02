GUANGZHOU, Chine, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Un reportage de GDToday : poisson bouilli avec chou mariné, bar et sauce au vin, bâtonnets de crevettes panées, Siu mai… Le 4 février, la province chinoise du Guangdong a organisé, à Toronto, au Canada une activité de dégustation et d'échange de plats préparés intitulée « Chinese New Year with Hometown Flavour ».

Des invités dégustent les plats préparés du Guangdong. (PRNewsfoto/GDToday)

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et un certain nombre de dignitaires, ont envoyé des lettres de félicitations aux organisateurs de l'événement pour souligner l'entrée des plats préparés du Guangdong sur le marché canadien et pour souhaiter à tout le monde un joyeux Nouvel An chinois.

Jean Yip, députée de Scarborough--Agincourt, a lu la lettre de félicitations de M. Justin Trudeau. Dans sa lettre, M. Justin Trudeau a écrit : « Au cœur de plusieurs défis mondiaux, il est plus important que jamais d'avoir des conversations sur les industries, produits et fournisseurs du secteur de l'alimentation ».

Li Tong, conseillère commerciale du consulat général de la Chine à Toronto, a prononcé un discours de félicitations lors de l'événement. Elle a déclaré que la culture gastronomique chinoise est vaste et profonde, et que les plats préparés sont le produit du moment qui offre un énorme potentiel de croissance. « Nous espérons que l'industrie des plats préparés du Guangdong pourra ouvrir de nouvelles perspectives au Canada et stimuler le développement de toute la chaîne industrielle, afin de favoriser les échanges économiques et la coopération pratique entre la Chine et le Canada ».

L'inauguration du centre de développement de l'industrie des plats préparés du Guangdong en Amérique du Nord a eu lieu lors de l'événement. Lancé par EachTehcnology, le centre comprend des membres de chaînes industrielles et de chaînes d'approvisionnement, ainsi que des investisseurs transfrontaliers dans le secteur des plats préparés. Son objectif est de promouvoir les échanges et le développement de l'industrie entre la Chine et le Canada.

Deux tables rondes ont été organisées sur les perspectives de développement de l'industrie des plats préparés et son impact sur la vie des gens. Des représentants des chambres de commerce locales, des entreprises de plats préparés du Guangdong, dont Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd et Evergreen Conglomerate, Sunny Foodmart Group, établie au Canada, ont été invités à faire un remue-méninges sur l'accès aux plats préparés du Guangdong au sein du marché canadien.

« Nos produits comme Golden Pomfret et Fotiaoqiang sont offerts dans les principaux supermarchés du Canada. Nous développons d'autres plats préparés pour servir la communauté chinoise, mais également les consommateurs internationaux. Manger des plats préparés doit devenir aussi simple et normal que de manger une pizza », a déclaré le représentant du conglomérat Evergreen.

Au cours de l'événement, le centre de développement de l'industrie des plats préparés du Guangdong en Amérique du Nord a fait don de 200 délicieux mets préparés à base de poisson aux personnes âgées chinoises de la résidence Mon Sheong Home for the Aged afin de leur souhaiter une nouvelle année prospère.

Une centaine d'invités du gouvernement du Canada, du consulat général de la Chine à Toronto, d'associations industrielles, des chambres de commerce, d'entreprises de restauration et des médias ont assisté à l'événement.

