La protection des oiseaux prend son envol à Saint-Laurent!

SAINT-LAURENT, QC, le 26 juin 2024 /CNW/ - Lors de sa séance générale du 25 juin, le conseil de Saint-Laurent a adopté une modification réglementaire visant à réduire les risques de collisions d'oiseaux dans les vitres des nouveaux bâtiments. Saint-Laurent agit ainsi pour protéger la faune urbaine dans un contexte de développement et de densification de son territoire.

Jusqu’à 42 millions d’oiseaux périraient au Canada chaque année après une collision avec un édifice. La nouvelle réglementation de Saint-Laurent ainsi que la campagne de sensibilisation à venir visent à lutter contre cette situation. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

Le verre transparent est désormais interdit pour les garde-corps extérieurs. En outre, de nouveaux critères d'évaluation sont également introduits pour concevoir des bâtiments et des aménagements paysagers favorisant la protection des oiseaux à proximité des milieux naturels de l'arrondissement.

En complément, Saint-Laurent lancera prochainement une campagne d'information visant les usages unifamilal, bifamilial et multiplex, lesquels ne sont pas visés par la modification réglementaire. La campagne sera suivie, en 2025, d'un volet de sensibilisation auprès de la population. Il s'agira d'encourager cette dernière à poser des gestes responsables afin de minimiser les risques de collisions pour les oiseaux, mais aussi pour favoriser leur bien-être.

« Avec ces mesures innovantes, nous sommes fiers d'être les premiers à Montréal à nous doter d'une telle réglementation visant à sauver la vie de milliers d'oiseaux. En tant que territoire municipal durable, Saint-Laurent place la biodiversité au cœur de ses décisions comme l'illustrent son corridor de biodiversité ou encore le fait qu'elle soit devenue en 2019 la première municipalité québécoise à obtenir la certification « Ville amie des abeilles ». Aujourd'hui, dans un contexte d'adaptation aux changements climatiques et face à la disparition massive des espèces, protéger les oiseaux et favoriser la préservation de leurs habitats est indispensable. J'invite ainsi les Laurentiens et les Laurentiennes à suivre notre prochaine campagne pour aider à protéger les oiseaux. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Collisions avec les vitres : forte mortalité aviaire

Selon une estimation fédérale rapportée en mars dernier par La Presse, jusqu'à 42 millions d'oiseaux périraient au Canada chaque année des suites de collisions avec des édifices. Les collisions avec une surface vitrée constituent en effet l'une des principales causes de mortalité d'origine humaine chez les oiseaux en raison de la transparence ou de la réflectivité du verre.

Bâtiments concernés

Avec la modification du règlement RCA08-08-0001 sur le zonage, Saint-Laurent vise à réduire ces risques de collisions et à assurer la protection des oiseaux.

Certains types d'habitation comprenant des murs extérieurs fenestrés ou vitrés à plus de 50 % devront conformer leurs vitrages à un traitement particulier en cas de nouvelle construction, d'agrandissement ou de modifications extérieures. Il s'agit des catégories suivantes :

Habitation multifamiliale (h4)

Habitation multifamiliale de service (h5)

Habitation multichambre (h6)

Bâtiment d'usage industriel (I), de commerce de détail (C) ou de service (S)

Édifice dans un parc ou espace vert

Nouvelles exigences

Ainsi, 90 % des vitres de ces bâtiments, incluant les serres et les garde-corps situés à moins de 16 m du sol ou à moins de 4 m à partir du niveau de la toiture végétalisée, doivent désormais faire l'objet d'un traitement particulier détaillé dans le règlement. Ce dernier permet de réduire la réflectivité du vitrage et, par conséquent, les risques de collisions pour les oiseaux.

Protection renforcée à proximité des milieux naturels

L'administration laurentienne ajoute un degré supplémentaire d'encadrement pour les terrains incluant un milieu naturel ou adjacent à ceux-ci puisqu'ils sont susceptibles d'abriter davantage d'oiseaux. Ainsi, les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) existants sont modifiés et un nouveau PIIA est ajouté pour les terrains adjacents aux milieux naturels afin de concevoir des bâtiments et des aménagements paysagers minimisant les risques de collisions pour les oiseaux. Les exigences visent notamment à empêcher ou à réduire la réflexion des boisés et des étangs dans les vitres des bâtiments.

Matériaux spécifiques pour les garde-corps

Enfin, seul le verre opaque, givré, fritté ou comprenant des marqueurs visuels peut désormais être utilisé comme garde-corps d'un bâtiment ou d'une construction, et ce, sur tout le territoire laurentien.

Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans le troisième objectif du Plan d'urgence climatique 2021-2030 de Saint-Laurent, qui vise à protéger la biodiversité pour augmenter la résilience face aux aléas climatiques.

